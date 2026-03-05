COPPA ITALIA – Seconda semifinale di Andata: pari anche tra Lazio e Atalanta, col punteggio di 2 a 2, il passaggio, pure in questo caso, si deciderà al ritorno

Dopo il pari tra Como e Inter , anche la seconda semifinale di Coppa Italia, disputata, ieri sera, all’Olimpico di Roma si è chiusa senza né vinti e nè vincitori, essendo il match terrminato sul 2 a 2. Un risultato che rimanda l‘esito finale alla partita di ritorno che si giocherà, ad aprile a Bergamo. I biancocelesti di Sarri per la cronaca, per due volte in vantaggio, si sono fatti rimontare, in entrambe le occasioni, in pochi minuti. Una vittoria gettata al vento che poteva essere fondamentale ai fini della qualificazione alla finalissima della manifestazione nazionale.