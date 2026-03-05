ANTEPRIMA PARTITA

ANTEPRIMA PARTITA – NAPOLI vs TORINO 2, la vendetta, azzurri pronti a prendersi la rivincita, dopo il k o dell’andata

Prosegue, per la compagine di Antonio Conte, reduce dalla sofferta vittoria in casa del Verona, la marcia di avvicinamento all’anticipo di domani sera, al Maradona, valido per il 28esimo turno di serie A, contro il Torino. I partenopei aspirano a dare continuità al loro cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League, in un match, contro la squadra di D’Aversa che, pur essendo in una posizione, oggi  leggermente più tranquilla, non è ancora salva, quindi, a Fuorigrotta, andrà alla ricerca di un risultato positivo. Il neo tecnico del Toro ha, addirittura affermato che i suoi verranno al Maradona con lo scopo di vincere, tuttavia il Napoli ha il preciso obiettivo, non solo di bissare il successo del Bentegodi ma soprattutto quello di vendicare la sconfitta per 1 a 0 della partita del girone di andata. A dimostrazione che il Torino giocherà la gara di domani, a viso aperto, lo fa capire  il fatto che il tecnico degli ospiti , manderà in campo, fin dall’inizio, Zapata e Simeone, due attaccanti molto offensivi, peraltro entrambi ex azzurri.  Passiamo alle probabili formazioni delle due squadre: per i partenopei vedremo, in mezzo al campo, un centrocampo del tutto inedito,. stante le assenze di Mc Tominay e Lobotka. Quindi lo scozzese Billy Gilmour, appena tornato, avrà l’ingrato ruolo di fare il vice Lobotka, ad affiancarlo il solito Elif Eklmas che ormai gioca in tutte le zone della mediana. sebbene sia un trequartista. Per quanto concerne il portiere, il mister non ha ancora deciso chi andrà tra i pali, nuovamente Meret o tornerà Vania? In difesa, per forza maggiore, ci saranno Beukema, Juan Jesus e Buongiorno, altro ex, poi, sulle sulle corsie, ancora spazio a Politano e Spinazzola, infine, sulla trequarti agiranno Vergara e Allisson Santos, dietro la punta centrale Hojlund.  Per i granata, davanti a Paleari dovrebbero giocare IsmajliCoco ed Ebosse. Sulle fasce Lazaro Obrador, mentre in mediana, molto probabili  GineitisPrati Vlasic. Il tandem d’attacco, come già annunciato, sarà composto da Simeone Zapata, il primo ha già dato un dispiacere alla sua vecchia squadra, allo Stadio Grande Torino. Ecco qui di seguito i due possibili schieramenti dell’ex San Paolo:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret/ Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour/Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata

E’ l’ora delle statistiche : Napoli e Torino, in passato, si sono incrociati fra serie A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale in 163 partite: il bilancio complessivo pende dalla parte degli azzurri che vantano 56 vittorie e 61 pareggi, mentre sono 46 i successi dei granata. Riguardo alle reti realizzate, il Napoli ha messo a segno 198 gol e subiti 188. Concludendo, nella stagione del quarto scudetto, la gara del Maradona fu appannaggio dei padroni di casa, che si imposero, per 2 a 0. Per la cronaca, la formazione piemontese non vince a Napoli dalla lontana stagione 2008/09, allorquando portò a casa i tre punti, sconfiggendo i partenopei per 2 a 1.

