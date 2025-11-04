CHAMPIONS LEAGUE – Il Napoli all’assalto del Francoforte con Lobotka, Elmas e Gutierrez dal primo minuto

Il regista del Napoli Stanislav Lobotka, dopo l’infortunio, questa sera, tornerà in campo, al Maradona, dal primo minuto, nella gara di Champions contro l’Eintracht di Francoforte. Lo slovacco è pronto a riprendere il suo posto nella zona mediana, per guidare i compagni verso la vittoria. Ricordiamo che il numero 68 azzurro mancava dal 5 ottobre, giorno della sfida con il Genoa. Lo stesso Conte, nella conferenza della vigilia, ha dato per certo la presenza di Lobotka, contro i tedeschi. Oltre a lui partiranno titolari anche Elmas e Gutierrez. Assenti, viceversa, Gilmour e Spinazzola, entrambi bloccati da problemi muscolari e cosi gli infortuni di questa prima parte di stagione salgono a 15, veramente un pò troppi. Quali le cause? Mah, una risposta sicura a questa domanda non l’avremo mai. La spina dorsale del Napoli di questa sera, sarà formata da Rrahmani, Lobotka e Hojlund, sebbente non abbiamo mai giocato assieme. Il match contro il Francoforte costituisce un crocevia cruciale del cammino continentale di capitan Di Lorenzo e soci, i quali sono chiamati al riscatto per cancellare l’incredibile disfatta di Eindhoven. I tre punti sono fodamentali per coltivare la speranza di arrivare quanto meno agli spareggi.