CHAMPIONS LEAGUE – Il Napoli all’assalto del Francoforte con Lobotka, Elmas e Gutierrez dal primo minuto

Armando Fico 4 Novembre 2025 0 57 sec read

Il regista del Napoli Stanislav Lobotka, dopo l’infortunio, questa sera, tornerà in campo, al Maradona, dal primo minuto, nella gara di Champions contro l’Eintracht di Francoforte. Lo slovacco  è pronto a riprendere il suo posto nella zona mediana, per guidare i compagni verso la vittoria.  Ricordiamo che il numero 68 azzurro mancava dal 5 ottobre, giorno della sfida con il Genoa. Lo stesso Conte, nella conferenza della vigilia, ha dato per certo la presenza di Lobotka, contro i tedeschi.  Oltre a lui partiranno titolari anche Elmas e Gutierrez.  Assenti, viceversa,  Gilmour e Spinazzola, entrambi bloccati da   problemi muscolari e cosi gli infortuni di questa prima parte di stagione salgono a 15, veramente un pò troppi. Quali le cause? Mah, una risposta sicura a questa domanda non l’avremo mai.  La spina dorsale del Napoli di questa sera, sarà formata da Rrahmani, Lobotka e Hojlund, sebbente non abbiamo mai giocato assieme. Il match contro il Francoforte costituisce  un crocevia cruciale del cammino  continentale di capitan Di Lorenzo e soci, i quali sono chiamati al riscatto per cancellare l’incredibile disfatta di Eindhoven. I tre punti sono fodamentali per coltivare la speranza di arrivare quanto meno agli spareggi. 

