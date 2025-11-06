LA SCOMMESSA

LA SCOMMESSA – Europa League: la Multipla "Over 2.5" che vale 10 volte la posta!

6 Novembre 2025

Betting, l’analisi delle gare serali di Europa League: i pronostici del ‘Dir’ per una vincita potenziale totale a quota 10.87

Il Giovedì dedicato alle coppe europee è storicamente ricco di opportunità per gli scommettitori. Analizzando il palinsesto delle gare serali di Europa League, la nostra redazione ha selezionato una multipla audace ma ben ponderata, incentrata sull’opzione U/O 2.5 Gol – Over in tutti e cinque gli incontri.

Un pronostico “da gol” che, se centrato in blocco, offre una Quota Totale di 10.87, permettendo di moltiplicare per oltre dieci volte l’importo giocato.

L’Analisi e il Percorso per la Quota 10.87

Ore 18:45 – Inizio ad Alto Ritmo

  • FC MIDTJYLLAND – CELTIC (U/O 2,5: OVER @1.60): La sfida tra danesi e scozzesi promette spettacolo. Il Celtic, storicamente votato all’attacco, tende a concedere spazi. I precedenti e l’approccio offensivo di entrambe le squadre rendono l’Over una scelta quasi obbligata per aprire la multipla.
  • SK STURM GRAZ – NOTTINGHAM FOREST (U/O 2,5: OVER @1.77): Qui la quota è leggermente più alta, a testimonianza di una potenziale incertezza. Tuttavia, il Nottingham Forest, anche se in trasferta, è squadra che segna e subisce. Lo Sturm Graz, spinto dal pubblico di casa, cercherà la via del gol con insistenza.

Ore 21:00 – Il Blocco Finale

  • STOCCARDA – FEYENOORD (U/O 2,5: OVER @1.60): Match tra due formazioni che spesso regalano thriller dal punto di vista realizzativo. Il Feyenoord ha un reparto offensivo di qualità, ma non è impeccabile in difesa. Lo Stoccarda, dal canto suo, cercherà i tre punti con convinzione. Tutti gli ingredienti per un “Over”.
  • ASTON VILLA – MACCABI TEL AVIV FC (U/O 2,5: OVER @1.49): La quota più bassa della multipla, che riflette l’alta probabilità di un Over. L’Aston Villa è nettamente superiore e potrebbe segnare anche 3 o 4 gol da solo. Il Maccabi, pur con i suoi limiti, cercherà comunque di non uscire a mani vuote dal campo, lasciando spazi aperti a un possibile gol della bandiera.
  • BOLOGNA FC – BRANN (U/O 2,5: OVER @1.61): Il Bologna, in casa, è chiamato a fare la partita e a imporre il proprio gioco. Contro una formazione norvegese come il Brann, è lecito aspettarsi un divario tecnico che si traduca in diverse reti. L’obiettivo dei felsinei è mettere al sicuro il risultato, e questo spesso porta a un match aperto.

La Schedina in Sintesi (5 Selezioni Aperte)

Disclaimer

Ricordiamo che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Giocare con moderazione.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia

