Rinnovo Amir Rrahmani con il SSC Napoli: ingaggio in rialzo a circa 4 milioni, accordo fino al 2028

Vincenzo Letizia 6 Novembre 2025 0 1 min read

Il difensore kosovaro Amir Rrahmani è ormai in procinto di firmare il rinnovo contrattuale con la maglia azzurra del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dai colleghi di TuttomercatoWeb e riprese da siti specialistici, l’attuale stipendio — intorno ai 2,5 milioni di euro annui — verrà alzato fino a circa 4 milioni netti a stagione.

Il nuovo accordo, che dovrebbe avere scadenza al 30 giugno 2028, rappresenta un segnale forte di fiducia da parte della società partenopea verso il giocatore, pur tenendo conto dell’età – 31 anni – e della necessità di un termine relativamente prossimo.

Rrahmani è diventato un pilastro della difesa azzurra negli ultimi anni, guadagnandosi la considerazione dell’allenatore e della dirigenza: il ritocco dell’ingaggio testimonia non solo la volontà di trattenerlo, ma anche l’intenzione di riconoscerne il contributo in termini di prestazioni e leadership.

Dal canto suo, il calciatore pare abbia sposato il progetto Napoli, nonostante qualche richiamo dall’estero, preferendo dare continuità alla sua avventura in Serie A e allo storico club campano.

Per i tifosi e per il club si tratta di un passo importante in vista della stabilità del reparto difensivo e del mantenimento di un’identità forte per il futuro: un investimento che parla di valutazione e riconoscimento, oltre che di fiducia reciproca.

L’accordo non è ancora stato ufficializzato, ma tutti gli elementi sono allineati per mettere nero su bianco nei prossimi giorni.

di Vincenzo Letizia

Commenti
Vincenzo Letizia

