Gli interventi di Beppe Accardi e Marcello Altamura a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Accardi, procuratore sportivo.

“Addii Napoli? Quando dei giocatori così importanti ci sta che si presentino squadre così importanti. Alla fine, in un panorama così importante nel calcio, può succedere. Parliamo di giocatori che hanno dato delle certezze. A Napoli credo che non siano stupidi, penso che abbiano già le carte per sostituire le partenze. Se prendiamo il coraggio che hanno avuto al Milan, di rinunciare a giocatori importanti, può essere positivo. L’allenatore in queste scelte credo sia importante. Spalletti conosce giocatori nel mondo. Credo che il Napoli abbia le idee già chiare. Deulofeu? Ha dimostrato il suo valore, credo arrivare a Napoli possa essere un guadagno poi tutto passa all’adattamento del giocatore all’ambiente. Può dare grossi risultati”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Marcello Altamura, giornalista.

“Il Napoli si rinnova totalmente con Ospina e Mertens che vanno via e non sarà facile sostituire. Meret ha tanto il sapore di una toppa, perché fino all’anno scorso con Meret non ci ha creduto molto. Negli anni sono arrivati tre allenatori diversi che prima hanno pensato a lui e poi hanno scelto Ospina. Bisogna affiancargli un vice affidabile. Mertens ha 35 anni però è il miglior marcatore della storia del Napoli, lagato alla città e la tifoseria. Osimhen? Penso che il Napoli non si priverà di lui viste le due partenze, sarà difficile trovare un sostituto. Sarebbe troppo. Deulofeu? È un sostituto affidabile di Mertens, conosce la Serie A, può creare situazioni pericolose anche da solo, attacca la profondità. È un scelta giusta e poi a 28 anni non è vecchio e né giovane. Spero che il Napoli, però, abbia le idee chiare. Siamo 15 giugno, tra poche settimane parte il ritiro”.