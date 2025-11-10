BOLLETTANDO

Conte-Napoli ai ferri corti: per i bookmaker si gioca a 2,50 l’esonero entro fine girone di andata

Vincenzo Letizia 10 Novembre 2025 0 46 sec read

ROMA – “Qualcosa bisogna fare perché non ho voglia di accompagnare un morto”. Parole pesanti quelle pronunciate da Antonio Conte al termine di Bologna-Napoli, terminata 2-0 per i padroni di casa per quella che ha già la quinta sconfitta stagionale in tre mesi per gli azzurri. Nonostante il Napoli sia solamente a due punti dalla vetta, l’aria tra il tecnico campione d’Italia e la dirigenza non sembra essere delle migliori, con un incontro già previsto durante la sosta per le nazionali. Per i bookmaker, come riporta Agipronews, è una pista concreta un incredibile addio entro il 6 gennaio, finale del girone di andata, opzione offerta a 2,50 su Snai.

Per i betting analyst di Goldbet ci sono altri allenatori più a rischio di Conte: il primo in lavagna è il tecnico del Parma Carlos Cuesta, a 1,50, seguito dalla coppia Paolo Zanetti ed Eusebio Di Francesco fissata a 1,65 volte la posta.

EMT/Agipro

 

 

 

 

 

 

 

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

