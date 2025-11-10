NEWS

Napoli, fiducia totale in Conte: dopo lo sfogo serve la svolta

Vincenzo Letizia 10 Novembre 2025 0 1 min read

L’eco delle parole di Antonio Conte ha attraversato la notte napoletana come un tuono. Riflessioni, dubbi, ipotesi: cosa succederà ora? Dopo lo sfogo di Bologna, Napoli città si interroga, ma una cosa è chiara — il legame tra Conte e l’ambiente azzurro resta saldo, autentico, profondo.

Difficile pensare a una rottura: Conte è un combattente e con il club ha instaurato un rapporto di fiducia reciproca. Le sue parole, forti ma mirate, sembrano piuttosto un tentativo di scuotere l’intero gruppo, di togliere alibi e pretendere una reazione immediata dopo un avvio di stagione complicato. Un messaggio chiaro alla squadra, ma anche un segnale alla società: serve compattezza, serve unità.

Dietro quel “ognuno deve prendersi le proprie responsabilità” si nasconde l’essenza del calcio di Conte: disciplina, rispetto, mentalità vincente. Brutte figure come quelle di Eindhoven o Bologna non saranno più tollerate.

Oggi è atteso un contatto tra Manna e De Laurentiis per analizzare la situazione e valutare eventuali interventi, anche simbolici, per confermare la piena fiducia nel tecnico. Nei prossimi giorni, come annunciato dallo stesso Conte, arriverà il faccia a faccia con la squadra.

Il pomeriggio amaro del Dall’Ara dovrà trasformarsi in un nuovo inizio. Gli alibi sono finiti, i bonus esauriti. Ora il Napoli deve rispondere sul campo — con la grinta del suo allenatore, e con la città al suo fianco.

Vincenzo Letizia

