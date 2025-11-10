NEWS

Napoli, summit a Roma tra De Laurentiis e Manna: Conte a Torino riflette sul futuro dopo la disfatta di Bologna

Vincenzo Letizia 10 Novembre 2025 0 1 min read

Le prossime quarantotto ore potrebbero essere decisive per il destino del Napoli e di Antonio Conte.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è attualmente a Roma, impegnato in un colloquio con il presidente Aurelio De Laurentiis. Un incontro ai vertici che — secondo le fonti — era già stato programmato, ma che ora assume contorni ben più densi dopo la pesante sconfitta subita contro il Bologna.

“Bisognerà fare una valutazione nelle prossime 48 ore”, filtra dall’ambiente azzurro. Parole che suonano come una sospensione del giudizio, una pausa necessaria per rimettere ordine tra nervi tesi, delusione e una classifica che inizia a farsi preoccupante.

Antonio Conte, intanto, si trova a Torino. Lontano da Roma e dal centro del potere societario, forse per ritrovare lucidità e smaltire la rabbia.
L’allenatore, reduce da settimane turbolente, ha chiesto alla squadra “cuore, anima e ferocia agonistica” — elementi che, paradossalmente, sembrano oggi mancare più che mai.

L’incontro tra De Laurentiis e Manna servirà a capire se esistono ancora le condizioni per proseguire insieme, oppure se le crepe nate nello spogliatoio e nella gestione tecnica rischiano di diventare insanabili.
In casa Napoli, il silenzio pesa più delle parole. Tutto ruota attorno a un interrogativo: Conte ha ancora in mano la squadra?

Nelle prossime ore la risposta. Nel frattempo, come direbbero i latini, “festina lente” — affrettati lentamente. Perché in momenti come questi, ogni decisione può cambiare il corso di una stagione.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Cassano ci ripensa e annuncia l’addio al Calcio

Dietrofront di Antonio Cassano. L’ex calciatore di Bari vecchia, è tornato sula sua decisione ed ha scelto di lasciare il calcio per darsi alla famiglia. […]

25 Luglio 2017 0 40 sec read

Napoli, allenamento mattutino per gli azzurri

Seduta mattutina oggi, sabato, per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri lavorano al Centro Tecnico nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il […]

10 Ottobre 2015 0 25 sec read

Sindaco De Magistris: insulti razzisti a Koulibaly? La partita andava assolutamente interrotta

In diretta a ‘Barba e Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC è intervenuto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli: “Cittadinanza onoraria […]

27 Dicembre 2018 0 1 min read

Gli interventi di Gabriele Marcotti e Marcel Vulpis a Radio Marte

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gabriele Marcotti, giornalista “La famiglia reale del Qatar si sente sotto pressione già per […]

13 Novembre 2019 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui