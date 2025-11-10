Napoli, summit a Roma tra De Laurentiis e Manna: Conte a Torino riflette sul futuro dopo la disfatta di Bologna

Le prossime quarantotto ore potrebbero essere decisive per il destino del Napoli e di Antonio Conte.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è attualmente a Roma, impegnato in un colloquio con il presidente Aurelio De Laurentiis. Un incontro ai vertici che — secondo le fonti — era già stato programmato, ma che ora assume contorni ben più densi dopo la pesante sconfitta subita contro il Bologna.
“Bisognerà fare una valutazione nelle prossime 48 ore”, filtra dall’ambiente azzurro. Parole che suonano come una sospensione del giudizio, una pausa necessaria per rimettere ordine tra nervi tesi, delusione e una classifica che inizia a farsi preoccupante.
Antonio Conte, intanto, si trova a Torino. Lontano da Roma e dal centro del potere societario, forse per ritrovare lucidità e smaltire la rabbia.
L’allenatore, reduce da settimane turbolente, ha chiesto alla squadra “cuore, anima e ferocia agonistica” — elementi che, paradossalmente, sembrano oggi mancare più che mai.
L’incontro tra De Laurentiis e Manna servirà a capire se esistono ancora le condizioni per proseguire insieme, oppure se le crepe nate nello spogliatoio e nella gestione tecnica rischiano di diventare insanabili.
In casa Napoli, il silenzio pesa più delle parole. Tutto ruota attorno a un interrogativo: Conte ha ancora in mano la squadra?
Nelle prossime ore la risposta. Nel frattempo, come direbbero i latini, “festina lente” — affrettati lentamente. Perché in momenti come questi, ogni decisione può cambiare il corso di una stagione.