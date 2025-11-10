COPERTINA

L’EDITORIALE – Conte, Napoli e la ferocia perduta: tra spogliatoio in fiamme e uomini senza anima

Vincenzo Letizia 10 Novembre 2025 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

“Si può perdere? Certo che sì. Magari non cinque partite ad inizio stagione, ma ci devi mettere cuore, anima e ferocia agonistica.”
Così, con parole che pesano come macigni, Antonio Conte ha scandito il suo malumore in conferenza stampa. Una frase che, per i tifosi del Napoli, suona più come una sentenza che come un richiamo: non è la sconfitta in sé a fare male, ma il modo in cui si cade.

Conte non è uomo da giri di parole. Pretende dedizione, sacrificio, sangue sportivo. Quel fuoco sacro che, in questo momento, pare essersi spento tra le pieghe di uno spogliatoio che più che un gruppo coeso sembra un mosaico incrinato. E quando il tecnico pugliese parla di “mancanza di spirito”, non lo fa a caso: è la diagnosi amara di una squadra che ha perso la sua virtus — quella forza interiore che per i latini era il segno distintivo dell’uomo valoroso. “Virtus in arduis,” dicevano: il valore si vede nelle difficoltà.

E invece il Napoli di oggi sembra prigioniero delle proprie paure, diviso tra aspettative tradite e uomini mai del tutto dentro il progetto.
La domanda sorge spontanea: i vari Lang, Lucca, Beukema li ha scelti davvero Conte? Oppure sono stati imposti dalla società, dal mercato, dalle alchimie economiche di un’estate turbolenta?
Perché se quelle pedine sono state volute dal tecnico, allora le sue colpe diventano doppie: non solo per i risultati, ma per non aver dato ai nuovi innesti quel minutaggio necessario per inserirli in un contesto tattico competitivo su più fronti.

Il Napoli, prigioniero di una rosa spezzata e di gerarchie poco chiare, rischia così di non avere più margini né in campionato né in Champions. La sensazione è che il problema non sia più soltanto tecnico o fisico, ma umano, psicologico, identitario.

E in questo scenario la parola “spogliatoio” torna a farsi pesante. Le crepe interne — vere o presunte — evocano il rischio di una frattura profonda, di quelle che neppure il miglior tatticismo può riparare. Le tattiche si correggono, le menti si riallineano, ma un gruppo che smette di credere nel suo condottiero diventa un esercito senza scudo.

Come scriveva Nietzsche: “Chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come.”
Il Napoli deve ritrovare il suo “perché” — la sua identità, la sua fame, la sua ferocia. Solo allora la sconfitta potrà tornare a essere un incidente e non un destino.

Vincenzo Letizia

