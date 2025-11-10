Ignoffo, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo ai microfoni di NM Live

NM LIVE – Ignoffo: “Questo non è il vero Napoli, serve un confronto tra Conte e la squadra per trovare una soluzione, non bisogna mollare, la stagione è lunga”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sconfitta del Napoli contro il Bologna e il momento degli azzurri? E’ ovvio che il Napoli al momento non sia lo stesso di inizio stagione. Dopo il gol del Bologna la squadra è venuta meno, questi dati sono allarmanti per Conte ed anche per i tifosi. La squadra non produce occasioni da gol, bisogna preoccuparsi. Solo lo stesso Conte potrà trovare la soluzione, ma bisogna lavorare sul carattere della squadra. Durante un percorso ci possono essere degli intoppi, ma qui le prestazioni stanno venendo meno. Conte ha parlato del cuore dei calciatori, avrà dunque visto in alcuni giocatori un qualcosa che non va bene. Non bisogna mollare, il campionato è ancora lungo, ci sono tante competizioni. Come vengono percepite nello spogliatoio le parole di Conte? Subiscono il colpo i giocatori, ma queste parole possono anche spronare il gruppo. Solo all’interno della squadra si potrà trovare la soluzione, i calciatori devono guardarsi in faccia con l’allenatore per capire cosa non sta funzionando, serve chiarezza da ambo le parti. Su questi errori bisogna costruire le fortune future della squadra. De Laurentiis ha dato fiducia a Conte? Certo, ma il confronto deve avvenire in privato tra calciatori, allenatore e staff”.

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE": "Napoli? C'è delusione, ma non bisogna mollare a livello mentale, parole di Conte? Si riferiva a qualche giocatore in particolare, è apparso evidente"

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Momento negativo del Napoli ed il ko di Bologna? C’è delusione. Quando si prende gol c’è sempre un errore, ma il Bologna ha sovrastato il Napoli in tutto. La prestazione è stata brutta, anche a livello mentale. Il mio ex compagno Sosa ha detto delle cose forti, anche perchè non ti aspetti una prestazione del genere dal Napoli, non c’è mai stata una reazione. Anche le parole di Conte sono state preoccupanti, tra i tifosi c’è un po’ di paura. Conte si riferiva a qualcuno in particolare, è evidente. Sosta? Forse è meglio, bisogna un attimo fermarsi a ragionare. Le parole di Conte incideranno sui calciatori? Spero di sì. A fine partita ci sarà già stato un confronto, ma servirà una reazione dopo la sosta. Conte non sarà tranquillo durante la sosta, è inevitabile. Nel Napoli ho visto poca voglia, il Bologna sembrava il vecchio Napoli, arrivava sempre prima sulla palla. Il Napoli ha delle grandi potenzialità ed una grande rosa, ma nel calcio attuale servono delle motivazioni importanti, senza quelle non vai da nessuna parte. La situazione di classifica non è ancora grave, quindi anche per questo Conte ha voluto forse dare una scossa. I gol presi arrivano anche per la condizione non ottimale dei difensori? Ci sono tante motivazioni. Di Lorenzo gioca sempre, non è un robot, può avere qualche momento negativo. Lo stesso vale anche per Buongiorno e Rrahmani che stanno tornando dopo lunghi infortuni. Il Napoli dell’anno scorso e di inizio stagione sopperiva alle difficoltà, adesso non ci sta riuscendo. Non bisogna mollare a livello mentale”.

NM LIVE – Salvione: “Parole di Conte dopo Bologna-Napoli? Ha voluto smuovere le acque, bisogna ritrovare le giuste motivazioni”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli? Le parole di Conte sono giunte al termine di una brutta prestazione, il problema non è l’allenatore. Conte ha voluto smuovere le acque, vuole scatenare una reazione nel gruppo. Il Napoli resta forte, ha ancora lo scudetto sul petto, ma bisogna ritrovare le giuste motivazioni prima di parlare di giocatori, moduli o altri. Confronto tra allenatore e club? Nei momenti difficili ci si parla, dopo alcune discussioni anche aspre poi si riparte. Tutti devono dire ciò che pensano, dai giocatori, all’allenatore, alla società. Bisogna essere uniti, altrimenti non si raggiungono gli obiettivi. L’assenza di De Bruyne incide? Sì, il Napoli non riesce a tirare in porta, nemmeno contro un portiere giovanissimo all’esordio assoluto. Possiamo parlare di atteggiamento, dei cambi, dell’arbitraggio o altro, ma poi le difficoltà del Napoli nella costruzione sono evidenti, è venuta meno anche la solidità difensiva. Bisogna remare tutti nella stessa direzione. Dopo la sosta ci sarà un tour de force incredibile, servirà l’apporto di tutti. Arbitraggio di Chiffi deludente? L’episodio di Hojlund è incredibile, poi subito dopo segna il Bologna. In generale gli arbitri non stanno facendo bene, non è una stagione positiva quasi per nessuno. Poi alcune regole cambiano in corsa e questo complica tutto ancora di più, Rocchi deve garantire un maggiore equilibrio”.

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE": "Vedo un Napoli spento da diverse partite, credo ci sia un problema a livello mentale, la mancata reazione è preoccupante, sta incidendo tanto l'assenza di Kevin De Bruyne"

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Cosa sta succedendo al Napoli? Le parole di Conte fanno riflettere. Vedo un Napoli spento da diverse partite, bisogna capire il perchè, non so se si tratta di un problema fisico o mentale. Le parole di Conte che effetto avranno sui calciatori? Ci sarà un confronto? Sicuramente ci sarà un dialogo tra giocatori e allenatore, poi ci sono dinamiche interne che non conosciamo. Magari è anche già avvenuto. Tanti problemi muscolari? Sì, ma va analizzata la situazione in generale. La cosa più preoccupante è la mancata reazione della squadra, il Napoli al momento crea davvero poco. Credo ci sia più un problema mentale. L’assenza di De Bruyne sta incidendo? Sì, lui aumentava la qualità della manovra offensiva, dettava i ritmi. Ma in generale tutti i giocatori stanno rendendo poco: Hojlund riceve pochi palloni, Lobotka ha fatto tanti errori, nei gol presi c’è stata molta disattenzione, ci sono tanti problemi. Pochi tiri anche contro un ragazzo giovane in porta all’esordio? Sì, ma è mancato proprio questo al Napoli, non ha creato mai i presupposti per tirare. La classifica resta buona nonostante tutto? Assolutamente, il Napoli è ancora lì. Ma ovviamente va capito il momento, il Napoli va male da diverse partite, non è un caso”.

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE": "Momento negativo del Napoli? Bisogna analizzare la situazione, Conte con le sue parole ha voluto spronare i calciatori"

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Momento negativo del Napoli? Difficile capire le reali motivazioni. In questo anno e mezzo con Conte il Napoli ha sempre fatto bene, ora bisogna analizzare la situazione. Parole di Conte? Servono per spronare i calciatori, si aspetta qualcosa in più da tutti. Parole troppo forti? Certo, ma anche l’anno scorso in alcuni momenti ha detto cose simili dopo una brutta prestazione. Vuole dare una scossa ai calciatori e all’ambiente. Forse qualche giocatore si è rilassato dopo lo scudetto vinto l’anno scorso. Mi aspetto un confronto tra Conte e il club? Non saprei, mi sembra tutto un po’ strano. Il Napoli non gioca bene, ma la situazione non è gravissima vedendo la classifica. Serve una reazione, bisogna dirsi determinate cose senza esagerare. Conte è rimasto a Napoli per un motivo, non vedo grossi problemi al di là delle ultime prestazioni, figlie anche dei tanti infortuni. Problema di maturità e qualcuno che sta digerendo male la panchina a differenza di Raspadori e Simeone? Forse sì, io Raspadori l’avrei tenuto tutta la vita, ogni allenatore vorrebbe avere un giocatore come lui. Detto questo i grandi allenatori devono saper gestire tutti i calciatori. Qualche leader come Lukaku e De Bruyne sta mancando, Hojlund è partito bene e sta avendo un calo fisiologico. Non esistono 25 titolari, non tutti i giocatori sono uguali”.

ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE": "Il Napoli sta deludendo, la squadra al momento non ha un gioco, lo spogliatoio deve tornare ad essere unito, non bisogna gettare tutto per aria"

ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Sconfitta del Napoli a Bologna? Un Napoli che delude per approccio alla gara e mancata gestione della partita, gli azzurri non tirano mai in porta. La prestazione non è piaciuta a nessuno, nemmeno a Conte che in conferenza stampa si è lasciato andare. Ha detto di voler parlare con il club, mi chiedo di cosa vorrà parlare. Il Napoli non ha un gioco al momento, basta analizzare le ultime partite: due pareggi a reti bianche, una sconfitta a Bologna e la vittoria di misura a Lecce. Qualcosa non va, il Napoli è sempre più lento degli avversari e fa fatica a sviluppare una manovra convincente. E’ previsto un incontro tra De Laurentiis, Manna e forse anche lo stesso Conte che al momento è a Torino con la famiglia. Non bisogna gettare tutto per aria, il Napoli è quarto ma a -2 dal primo posto. Va analizzato il momento: la punta centrale non viene servita bene, ci sono anche calciatori usurati come Politano e Di Lorenzo, hanno bisogno di ricambi. I gol presi a Bologna sono stati due pasticci commessi da Buongiorno, Di Lorenzo e Rrahmani, colpevole anche Milinkovic-Savic. Bisogna migliorare tutto, lo spogliatoio deve tornare ad essere unito. Siamo al 10 novembre, non si può archiviare la stagione. Conte vuole parlare con la società, ma il club gli ha messo a disposizione tutto e di più, l’allenatore ha l’appoggio di De Laurentiis. Arbitraggio di Chiffi? Il Napoli deve essere più forte anche degli arbitri, ma sia il Napoli che gli arbitri devono fare di più. Chiffi non è stato all’altezza, ma non è la prima volta, gli capita spesso anche da VAR o da quarto uomo. Qualche domanda me la farei.