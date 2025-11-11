BOLLETTANDO

Capocannoniere Serie A, Lautaro sempre in pole per i bookmaker: in quota irrompono Vlahovic e Bonny

Vincenzo Letizia 11 Novembre 2025 0 51 sec read

ROMA – Il gol siglato contro la Lazio permette a Lautaro Martinez di raggiungere quattro centri in campionato e rimanere in pole sulla lavagna dei bookmaker – a quota 5 su William Hill e Better – per quanto riguarda la vittoria della classifica dei marcatori in Serie A. Al secondo posto, nonostante le due partite senza reti nel massimo campionato italiano di calcio, irrompe a 7 l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, autore fin qui di tre gol in campionato, come riporta Agipronews. Chiude il podio dei favoriti, a 8, Riccardo Orsolini del Bologna, attuale capocannoniere insieme al turco dell’Inter Hakan Calhanoglu. Passa da 5,50 a 9 invece il titolo per Marcus Thuram dell’Inter, tornato in campo dopo il lungo infortunio, mentre vale 15 la ‘sorpresa’ Ange-Yoan Bonny, anche lui in gol nell’ultima partita dei nerazzurri contro la Lazio e autore di quattro reti in Serie A. Perde ancora terreno Jonathan David, sempre subentrato da quando Luciano Spalletti è diventato il nuovo allenatore della Juventus: il titolo di miglior marcatore del campionato passa da 14 dell’ultima rilevazione agli attuali 40.

 

FP/Agipro

Vincenzo Letizia

