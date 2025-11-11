PALLACANESTRO – È morto Sugar Ray Richardson, leggenda NBA e Virtus Bologna

È scomparso Michael Ray Richardson, celebre ex giocatore NBA e stella europea con la maglia della Virtus Bologna: aveva 70 anni.
La carriera di Richardson è stata significativa e complessa: in NBA ha indossato le casacche dei New York Knicks (1978‑82) e dei New Jersey Nets (1983‑86), prima di un’amara chiusura a causa di positività alla cocaina e conseguente radiazione dal campionato americano.
Nel 1988/89 l’approdo in Italia, con la Virtus Bologna: qui Richardson ha contribuito in modo decisivo, portando a casa una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia tra il 1989 e il 1991.
A Bologna il suo tiro fluido gli valse il soprannome “Sugar”, mentre i tifosi lo amarono per l’entusiasmo e l’impatto che ebbe nel panorama del basket italiano.
La scomparsa arriva dopo una lunga malattia, che lo aveva portato a vivere in Oklahoma negli ultimi tempi.
Resta un legame anche con il calcio: suo figlio Amir Richardson è un centrocampista della Fiorentina, che ha ricevuto le condoglianze ufficiali del club viola per la perdita del padre.
Con Richardson se ne va un pezzo di storia del basket internazionale e italiano, capace di grandi magie sul parquet ma anche segnato dalle difficoltà extra‑sportive.