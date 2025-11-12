NEWS

Micheli all’Arsenal: il capo scout del Napoli vola in Premier

Vincenzo Letizia 12 Novembre 2025 0 1 min read

In un sorprendente ribaltone nel reparto scouting del Napoli, è ormai fatta per il trasferimento di Maurizio Micheli al Arsenal. A darne notizia è stato il giornalista Fabrizio Romano, che ha riportato come Micheli abbia accettato di entrare a far parte del team di reclutamento inglese guidato dal direttore Andrea Berta.
Una scelta che riscrive i contorni della collaborazione con il club partenopeo, dove Micheli ha svolto un ruolo chiave negli ultimi anni, contribuendo all’arrivo di profili eccellenti come Marek Hamsik, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min‑Jae.
La formula dell’operazione è ancora da ufficializzare, ma appare imminente: secondo le stesse fonti, l’accordo sarà firmato a breve.
Per il Napoli si tratta di una perdita significativa: non solo per il profilo professionale di Micheli, ma anche per il bagaglio di relazioni internazionali e di talento che ha costruito all’interno della struttura scouting. Il club partenopeo dovrà ora reagire rapidamente, trovando un sostituto che mantenga lo standard qualitativo e la capacità di intercettare talenti emergenti a livello globale.
Dall’altra parte, l’Arsenal guadagna un elemento di grande esperienza che potrà ampliare ulteriormente la portata della propria rete di osservatori, inserendosi nella sfida continua con i top club europei anche fuori dal campo di gioco.
Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale che sancirà il passaggio di Micheli in Inghilterra, aprendo una nuova pagina nella sua carriera e forse anche nel mercato giovani del Napoli.

Vincenzo Letizia

