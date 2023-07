Il Benevento presenta le nuove maglie, Vigorito: “Con il cuore giallorosso non si perde mai’

Una serata all’ insegna della presentazione delle nuove maglie per il prossimo campionato. È quella che ha vissuto il Benevento, che ripartirà dall’ inferno della serie C.

Si ritorna al passato anche per quello che concerne la prima maglia, che si riappropria delle classiche strisce verticali giallorosse.

Tanti gli amarcord con la presenza di alcuni ex calciatori come Bottalico e Puce, ma non è mancata qualche nota stonata con i fischi al sindaco Mastella, visibilmente impacciato, che ha comunque fatto gli auguri istituzionali per la nuova stagione calcistica.

La serata è andata avanti con il saluto del portiere Ghigo Gori e alcuni video messaggi molto graditi degli ex allenatori De Zerbi, Baroni, Auteri e dell’ indimenticato bomber Nicola D’ Ottavio.

In rappresentanza della nuova squadra: Paleari, Nunziante, Pastina Benedetti, Alfieri, Talia, Carfora e Don Bolsius, mister Andreoletti e il direttore tecnico Marcello Carli.

Il comune intento di tutti è quello di ripartire e riconquistare attraverso il lavoro quello che i tifosi meritano.

A chiudere il tutto è stato il presidente Oreste Vigorito, visibilmente commosso per la presenza di tanti tifosi: “Voi siete la mia famiglia. Con il cuore giallorosso non si perde mai. Non ho altro, solo voi”.

Parole condivise dal pubblico che si è stretto attorno al suo presidente, il quale, insieme ai tifosi, ha anche intonato il coretto: ” Mi innamoro solo se giallorossa è la maglia”.

Domani la squadra partirà per il ritiro di Roma. Sarà al Mancini Park Hotel che si getteranno le basi per la nuova stagione calcistica che si annuncia a dir poco calda.