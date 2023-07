Ufficializzate le prossime amichevoli degli azzurri che si disputeranno nel ritiro abruzzese

Domani il Napoli lascerà il ritiro in Trentino pe poi trasferirsi in Abruzzo, in quel di Castel di Sangro, dal 28 luglio, fino al 12 agosto, per la seconda fase della preparazione precampionato. Nella località nei pressi di Roccaraso, gli azzurri di Garcia disputeranno ben quattro amichevoli internazionali: allo stadio Teofilo Patino, infatti, saranno ospiti i turchi dell”Hatayspor, gli spagnoli del Girona, i tedeschi dell’Augsburg, infine i ciprioti dell’Apolon di Limassol. Si partirà il sabato 29 con Napoli – Hatayspor, poi il 2 agosto si giocherà contro il Girona, quindi Domenica 6 Agosto sarà la volta dell’Augsburg, per chiudere venerdì 11 agosto con la partita contro l’Apollon Limassol. Tutte le gare avranno inizio alle18,30. Intanto nel tardo pomeriggio odierno i partenopei scenderanno in campo, a Dimaro contro la Spal, nell’ultimo test nella Val di Sole.