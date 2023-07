Questo pomeriggio, alle 18,30, a Dimaro, il Napoli tornerà in campo per l’amichevole contro la Spal

Dopo la prima uscita stagionale contro i dilettanti dell’Aunane, in cui furono protagonisti i giovani della Primavera, questo pomeriggio, alle 18,30, allo stadio di Carciato, gli azzurri, in formazione quasi titolare, affronteranno, nell’ultimo test in Trentino, gli emiliani della Spal, attualmente in Serie B, in un match molto più impegnativo di quello con la formazione altoatesina di qualche giorno fa. Secondo le indiscrezioni pervenute le due formazioni che si daranno battaglia, a Dimaro, saranno le seguenti:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Lobotka, Zielinski, Anguissa, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Allenatore: Garcia

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Dickmann, Meccariello, Tripaldelli; Contiliano, Murgia, Maistro; Rabbi; Antenucci, La Mantia. Allenatore: Di Carlo.

Ovviamente i big non faranno l’intera partita ma presumibilmente un solo tempo, poi nella ripresa girandola di sostituzioni.

L’amichevole Napoli – SPAL sarà trasmessa in TV in chiaro su TV8 e su Sky al canale Sky Sport Calcio. Sarà possibile assistere alla partita anche in streaming attraverso Now TVe Sky Go.

Per la cronaca, i partenopei hanno disputato in passato, contro la Spal 48 partite, tra le varie competizioni, conquistando 26 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte. 70 le reti all’attivo e 51 al passivo.