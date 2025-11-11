Lobotka‑agente smentisce: «Conte è come un padre, la battuta sul futuro era uno scherzo»

Nel giorno in cui il rumore su un possibile addio di Stanislav Lobotka al SSC Napoli cresceva, il suo agente Branislav Jasurek è intervenuto per chiarire: «Le mie parole erano ironiche, nulla di più». In un’intervista ai microfoni di Radio CRC, Jasurek ha spiegato che le frasi estrapolate sulla situazione del centrocampista slovacco erano «completamente fuori contesto».

Il dialogo è partito dalla domanda sul rapporto tra Lobotka e l’allenatore Antonio Conte: «È come un padre per lui — ha affermato l’agente — e quel legame non cambierà mai».

Jasurek ha poi richiamato l’episodio in cui, durante un podcast in Slovacchia, ha scherzosamente ipotizzato un trasferimento per Lobotka: «Ho detto che magari Lobo sarà stanco e potremo fare un trasferimento in estate, ma era chiaramente una battuta, come tutti hanno capito».

Quanto alla permanenza del giocatore in azzurro, l’agente è stato chiaro: «Il legame tra Stanislav, Napoli, la città e i tifosi è e resterà molto simile a quello che Marek Hamšík ha avuto con Napoli».

Lobotka, alla settima stagione con il club partenopeo, ha già vinto due scudetti e una Coppa Italia, ed è considerato un uomo chiave per la squadra e per la corsa al titolo.

«Ora ha 30 anni — ha concluso Jasurek — e vuole continuare a sollevare trofei. Si trova nel club giusto per riuscirci».

Insomma: per ora, nessun addio di scena. Lobotka resta ed è pronto a scrivere un altro capitolo nella storia del Napoli.