L’INTERVISTA – Mazzarri: “Il mio Napoli era semplice e bello. Guardiola rimase affascinato dal nostro metodo”

Walter Mazzarri torna a parlare del suo Napoli, e lo fa con il tono di chi custodisce ricordi vivi, quasi sorprendenti perfino per lui. L’ex tecnico azzurro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si lascia andare ad aneddoti che raccontano più di molte analisi: mostrano l’uomo dietro l’allenatore, con le sue goffaggini, le sue convinzioni, e quella punta d’orgoglio che ancora brilla quando parla della sua squadra.

Il primo ricordo è quasi comico: lo spot della Lete, girato appena arrivato a Napoli. «Quando devo recitare non sono capace», confessa Mazzarri. «Facemmo 67 ciak per una battuta di poche parole». Una scena che sembra uscita da una sitcom calcistica. Eppure, dietro l’autoironia, spunta un tecnico che il campo lo domina, ma una telecamera lo mette in crisi. Sull’inglese scherza: «Se parlo un inglese maccheronico come tanti colleghi, sono anche capace». E rivendica con semplicità: «In Inghilterra ho allenato un anno e fatto anche bene, vuol dire che mi capivano».

Poi il racconto si fa serio, quasi orgoglioso, quando entrano in scena Guardiola e quel Napoli propositivo, verticale, a tutta corsa. «Nei miei anni il Napoli faceva un calcio semplice e bello», spiega. Un’idea che oggi molti hanno ripreso, «come Gasperini», aggiunge, rivendicando la modernità di un metodo spesso sottovalutato. Non stupisce allora che Pep Guardiola si fosse interessato al suo lavoro: «Ci invitò al Trofeo Gamper per studiare il nostro metodo da vicino». Un riconoscimento implicito, silenzioso ma pesante.

Il finale è da backstage d’élite: «A fine partita abbiamo bevuto un drink nel suo studio e abbiamo parlato perché era molto incuriosito». Due allenatori, due visioni, un confronto nato da un Napoli che, nelle parole di Mazzarri, resta un piccolo laboratorio che aveva attirato l’attenzione dei migliori.