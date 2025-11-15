NEWS

L’INTERVISTA – Mazzarri: “Il mio Napoli era semplice e bello. Guardiola rimase affascinato dal nostro metodo”

Vincenzo Letizia 15 Novembre 2025 0 1 min read

Walter Mazzarri torna a parlare del suo Napoli, e lo fa con il tono di chi custodisce ricordi vivi, quasi sorprendenti perfino per lui. L’ex tecnico azzurro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si lascia andare ad aneddoti che raccontano più di molte analisi: mostrano l’uomo dietro l’allenatore, con le sue goffaggini, le sue convinzioni, e quella punta d’orgoglio che ancora brilla quando parla della sua squadra.

Il primo ricordo è quasi comico: lo spot della Lete, girato appena arrivato a Napoli. «Quando devo recitare non sono capace», confessa Mazzarri. «Facemmo 67 ciak per una battuta di poche parole». Una scena che sembra uscita da una sitcom calcistica. Eppure, dietro l’autoironia, spunta un tecnico che il campo lo domina, ma una telecamera lo mette in crisi. Sull’inglese scherza: «Se parlo un inglese maccheronico come tanti colleghi, sono anche capace». E rivendica con semplicità: «In Inghilterra ho allenato un anno e fatto anche bene, vuol dire che mi capivano».

Poi il racconto si fa serio, quasi orgoglioso, quando entrano in scena Guardiola e quel Napoli propositivo, verticale, a tutta corsa. «Nei miei anni il Napoli faceva un calcio semplice e bello», spiega. Un’idea che oggi molti hanno ripreso, «come Gasperini», aggiunge, rivendicando la modernità di un metodo spesso sottovalutato. Non stupisce allora che Pep Guardiola si fosse interessato al suo lavoro: «Ci invitò al Trofeo Gamper per studiare il nostro metodo da vicino». Un riconoscimento implicito, silenzioso ma pesante.

Il finale è da backstage d’élite: «A fine partita abbiamo bevuto un drink nel suo studio e abbiamo parlato perché era molto incuriosito». Due allenatori, due visioni, un confronto nato da un Napoli che, nelle parole di Mazzarri, resta un piccolo laboratorio che aveva attirato l’attenzione dei migliori.

 

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

San Paolo, ok del Comune: il Napoli giocherà nel proprio stadio la prossima stagione

Vertice in Prefettura tra il capo di gabinetto del Comune, Auricchio, e i dirigenti del Napoli, De Laurentiis junior e Formisano, per il San Paolo. […]

8 Luglio 2014 0 25 sec read

Conte: “Politano e Kvaratskhelia ko, Spinazzola è un’opzione”

Già alle prese con l’infortunio di Buongiorno, il Napoli si prepara alla sfida contro la Fiorentina con altre assenze importanti. “Politano non sarà tra i convocati, è stata una settimana con […]

3 Gennaio 2025 0 4 min read

Strinic e Gabbiadini hanno scelto il numero di maglia…

Il nuovo idolo di Napoli, omaggia a sua volta il suo idolo. Manolo Gabbiadini, considerato che la 11 è già occupata da Christian Maggio, ha scelto la maglia […]

6 Gennaio 2015 0 55 sec read

Damiani: “Il Napoli per crescere non può prescindere da Higuain, qualche buon ritocco e si può vincere in fretta lo scudetto”

Oscar Damiani, ex Napoli e procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Pensavo che il Napoli potesse essere più vicino alla […]

27 Aprile 2016 0 21 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui