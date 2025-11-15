COPERTINA

Napoli e il mercato di gennaio: basta favole, servono idee chiare e responsabilità

Vincenzo Letizia 15 Novembre 2025 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

A metà novembre, puntuale come un raffreddore fuori stagione, si riattiva la giostra del calciomercato inventato. I “presunti esperti” – categoria sempre più affollata – ricominciano a sparare nomi a caso per acchiappare click, con la stessa credibilità di chi giura di aver visto Maradona a un autogrill. Il Napoli, storicamente, a gennaio non fa rivoluzioni e non le farà nemmeno stavolta; eppure gli espertoni già imbastiscono trattative folli, nomi da videogame e retroscena che meriterebbero il ritiro immediato della tessera professionale.

Ma oggi, si sa, per essere “giornalisti” basta una telecamera, un sito improvvisato o – nel peggiore dei casi – un paio di gambe in primo piano. Poi ci ritroviamo a leggere scempiaggini che con il mestiere vero della stampa non hanno nulla a che vedere.

E arriviamo al punto: Conte non ha più diritto di lamentarsi. Ha avallato, scelto e difeso questi calciatori. Ora è il momento di farli rendere, non di alzare il volume delle conferenze stampa. Semmai è De Laurentiis che avrebbe motivo di alzare la voce, davanti all’infermeria piena e al minutaggio ridicolo concesso a giocatori pagati profumatamente. Giocatori che Conte ha voluto, scelto e blindato a inizio stagione.

La verità è semplice: al Napoli non servono Mbappé, Vinicius o altri sogni da clickbait. Serve organizzazione di gioco, serve identità, serve quella cazzimma che fin qui è rimasta in fondo al cassetto, sigillata come un souvenir dimenticato.

Il mercato non risolve ciò che non si allena. E gennaio, piaccia o no, non è il mese delle magie: è il mese degli alibi. Napoli scelga da che parte stare.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Presidente dell’associazione giornalistica AGiCaV, dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

De Laurentiis multato per offese al presidente FIGC

La Figc ha multato di 10.000 euro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e la sua società  a causa dei comportamenti tenuti  nella riunione di […]

14 Dicembre 2016 0 47 sec read

Il Fischietto

Sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste il direttore di gara dell’anticipo del 24esimo turno di serie A  tra Napoli e Genoa in programma domani […]

9 Febbraio 2017 0 16 sec read

Napoli, si complica la trattativa per Rog 

Una trattativa che registra uno stop dopo i passi avanti dei giorni scorsi. Napoli-Marko Rog, non c’è intesa sulle cifre del contratto del giocatore. Il […]

25 Agosto 2016 0 36 sec read

OBIETTIVO NAPOLI – Seconda beffa stagionale nei minuti finali

Contro l’arcigno Cagliari di Maran, arriva per il Napoli una sfortunata ed inattesa sconfitta, che ne rallenta la rincorsa ad Inter e Juve, già in […]

25 Settembre 2019 0 3 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui