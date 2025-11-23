NewsMix24

ANTICIPI DEL SABATO DI A – Riscatto azzurro, Bologna ancora vincente, pari della Juventus e del Cagliari

Armando Fico 23 Novembre 2025 0 48 sec read

Il sabato di massima serie, con i suoi quattro anticipi, dopo l’anenia di prolificità dei turni precdenti, si è riconcilita con il gol, ben 15 in 360 e passa minuti. Questi infatti i risultati maturati ieri:

Cagliari – Genoa 3-3

 Udinese – Bologna 0-3

Fiorentina – Juventus 1-1

Napoli – Atalanta 3-1

Dunque abbiamo assistato al riscatto degli azzurri, contro l’Atalanta, alla nuova vittoria, stavolta a Udine, del Bologna, oramai nell’elite del calcio italiano, al pareggio per 1 a 1 fra Fiorentina e Juventus ed infine al pari spettacolare, a suon di reti, tra il Cagliari e il Genoa. La squadra di Conte  stamane, si ritrova, nuovamente al comando della classifica, aspettando, tuttavia, le gare di Inter e Roma. La domenica del pallone prevede altri quattro incontri, fra cui spicca il derby meneghino tra le due milanesi che si disputerà in serata. Il dodicesimo turno avrà il suo epilogo solo domani, con gli ultimi due posticipi del Monday Night. Si giocheranno  Torino – Como e Sassuolo -Pisa.

