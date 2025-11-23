NEWS

Lukaku verso il ritorno: Big Rom convocabile per Roma-Napoli

Vincenzo Letizia 23 Novembre 2025 0 1 min read

Romelu Lukaku vede la luce in fondo al tunnel. L’attaccante belga, fermo ai box nelle ultime settimane, ieri si è presentato in tribuna al “Maradona” per assistere alla vittoria del Napoli contro l’Atalanta, salutando i gol dei compagni con entusiasmo evidente. Un segnale, secondo il Corriere dello Sport, che anticipa un imminente rientro in gruppo.

Il quotidiano sottolinea come Big Rom sia ormai vicino alla convocazione: il suo nome potrebbe comparire nella lista dei disponibili già per il big match dell’Olimpico contro la Roma, in programma domenica prossima. La sfida diretta tra giallorossi e azzurri potrebbe dunque segnare il suo ritorno in campo dopo lo stop.

Resta però da capire quale sarà lo spazio che Lukaku riuscirà a ritagliarsi in questo Napoli ritrovato. La concorrenza nel reparto offensivo è alta e Antonio Conte dispone di più soluzioni, soprattutto dopo la risposta vigorosa della squadra che, almeno per una notte, si è issata in vetta alla classifica. Il belga dovrà quindi riconquistare il suo posto con pazienza e condizione fisica, ma rientrare in un gruppo vivo e combattivo potrebbe agevolare il suo percorso.

Il Napoli lo aspetta, Conte lo studia, i tifosi lo invocano: Roma-Napoli potrebbe essere la prima tappa del nuovo inizio di Lukaku.

 

 

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

