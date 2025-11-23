IN EVIDENZA

LA SCOMMESSA “Europa 30” di PianetAzzurro: 8 Partite per un Super Moltiplicatore!

Vincenzo Letizia 23 Novembre 2025 0 1 min read

Cari amici e lettori di PianetAzzurro, eccoci al nostro appuntamento con la rubrica “La Scommessa”! Il palinsesto di oggi, domenica 23 novembre 2025, ci offre un mix intrigante di campionati europei, dalla Serie A alla Premier League, passando per le leghe danesi, norvegesi e olandesi. Abbiamo selezionato 8 match che, combinati, vi regalano una quota finale da sogno, prossima al 30!

Abbiamo analizzato con attenzione gli incontri, puntando sui pronostici che, a nostro avviso, offrono il miglior equilibrio tra probabilità di riuscita e valore della quota.

Analisi Veloce dei Match Chiave

  • Inter – Milan (Serie A): Il Derby della Madonnina è sempre incandescente. L’Inter arriva con la fase offensiva in grande spolvero. Data la posta in gioco e la tendenza agli Over negli ultimi derby, puntiamo sul Goal. Quota interessante a 1.75.
  • Arsenal – Tottenham (Premier League): Il North London Derby è una battaglia. L’Arsenal ha un attacco temibile, ma gli Spurs sanno colpire. L’opzione GG o Over (2.50) : Sì a 1.50 copre la possibilità di un match ricco di gol.
  • Real Betis – Girona (La Liga): Il Betis in casa è solido e il pronostico Esito Finale 1X2 : 1 a 1.48 riflette la nostra fiducia nel fattore campo.
  • Cosenza – Benevento (Lega Pro): Entrambe le squadre, combattendo per i playoff o la promozione diretta, scenderanno in campo per vincere. La pressione per i tre punti aumenta la probabilità che una squadra si scopra, facilitando un secondo gol.

Il nostro consiglio è di giocare con responsabilità e moderazione! In bocca al lupo!

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

