LA SCOMMESSA “Europa 30” di PianetAzzurro: 8 Partite per un Super Moltiplicatore!

Il palinsesto di oggi, domenica 23 novembre 2025, ci offre un mix intrigante di campionati europei, dalla Serie A alla Premier League, passando per le leghe danesi, norvegesi e olandesi. Abbiamo selezionato 8 match che, combinati, vi regalano una quota finale da sogno, prossima al 30!
Abbiamo analizzato con attenzione gli incontri, puntando sui pronostici che, a nostro avviso, offrono il miglior equilibrio tra probabilità di riuscita e valore della quota.
Analisi Veloce dei Match Chiave
- Inter – Milan (Serie A): Il Derby della Madonnina è sempre incandescente. L’Inter arriva con la fase offensiva in grande spolvero. Data la posta in gioco e la tendenza agli Over negli ultimi derby, puntiamo sul Goal. Quota interessante a 1.75.
- Arsenal – Tottenham (Premier League): Il North London Derby è una battaglia. L’Arsenal ha un attacco temibile, ma gli Spurs sanno colpire. L’opzione GG o Over (2.50) : Sì a 1.50 copre la possibilità di un match ricco di gol.
- Real Betis – Girona (La Liga): Il Betis in casa è solido e il pronostico Esito Finale 1X2 : 1 a 1.48 riflette la nostra fiducia nel fattore campo.
- Cosenza – Benevento (Lega Pro): Entrambe le squadre, combattendo per i playoff o la promozione diretta, scenderanno in campo per vincere. La pressione per i tre punti aumenta la probabilità che una squadra si scopra, facilitando un secondo gol.
