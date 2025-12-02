IN EVIDENZA

Aurelio De Laurentiis: «Questo Napoli è più forte dello scorso anno» — la presa di posizione al Gran Galà del Calcio

Vincenzo Letizia 2 Dicembre 2025 0 58 sec read

Il presidente del SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha colto l’occasione del Gran Galà del Calcio per fare un bilancio netto e senza giri di parole sul presente e sul futuro della sua squadra. Parlando ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso che “quando ci sono infortuni come quelli che abbiamo avuto noi è chiaro che ci sia un po’ di sconforto nello spogliatoio.”

Ma la svolta, secondo il numero uno azzurro, è già arrivata in casa Napoli: “Sono convinto che questo Napoli è più forte di quello dello scorso anno, abbiamo giocatori nuovi che faranno vedere grandi cose.”

De Laurentiis ha sottolineato come gli infortuni, pur dolorosi, abbiano in qualche modo accelerato l’inserimento dei nuovi arrivati: “Gli incidenti hanno permesso ai nuovi acquisti di dimostrare le proprie qualità straordinarie.”

Riguardo al cammino futuro in campionato, il presidente ha mantenuto un tono di rispetto verso le concorrenti: “Siamo in venti, tutte attrezzate — il campionato è molto equilibrato, non c’è grossa differenza di punti. Dobbiamo avere rispetto dei competitor.”

Infine, parlando del confronto tra lo Scudetto già vinto e un’eventuale nuova corsa al titolo, De Laurentiis ha liquidato la domanda con filosofia: “L’emozione non ha momenti precisi.”

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

EURORIVALI – COPPE: DNIPRO AI QUARTI, VINCE IL LEGIA

Il Dnipro, avversario della Lazio in Europa League, accede ai quarti di finale della Coppa Ucraina dopo il successo interno contro l’Olimpik Donetsk nel match […]

28 Ottobre 2015 0 35 sec read

Il Napoli ‘accusa’: “Arbitro indulgente nei confronti dello Spartak”

La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il commento della partita di questa sera: “Comincia bene, finisce male. Il Napoli perde contro […]

1 Ottobre 2021 0 46 sec read

Piccari: “Il Chievo è una squadra d’esperienza e non è auspicabile che Sarri ricorra al turnover”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Piccari, giornalista “Il Chievo è fatto di giocatori dalla […]

23 Settembre 2016 0 39 sec read

Napoli, le ultime da Castelvolturno

Seduta pomeridiana oggi per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match di Cagliari per l’anticipo della 16esima giornata di Serie A di domenica […]

9 Dicembre 2016 0 19 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui