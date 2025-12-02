Aurelio De Laurentiis: «Questo Napoli è più forte dello scorso anno» — la presa di posizione al Gran Galà del Calcio

Il presidente del SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha colto l’occasione del Gran Galà del Calcio per fare un bilancio netto e senza giri di parole sul presente e sul futuro della sua squadra. Parlando ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso che “quando ci sono infortuni come quelli che abbiamo avuto noi è chiaro che ci sia un po’ di sconforto nello spogliatoio.”

Ma la svolta, secondo il numero uno azzurro, è già arrivata in casa Napoli: “Sono convinto che questo Napoli è più forte di quello dello scorso anno, abbiamo giocatori nuovi che faranno vedere grandi cose.”

De Laurentiis ha sottolineato come gli infortuni, pur dolorosi, abbiano in qualche modo accelerato l’inserimento dei nuovi arrivati: “Gli incidenti hanno permesso ai nuovi acquisti di dimostrare le proprie qualità straordinarie.”

Riguardo al cammino futuro in campionato, il presidente ha mantenuto un tono di rispetto verso le concorrenti: “Siamo in venti, tutte attrezzate — il campionato è molto equilibrato, non c’è grossa differenza di punti. Dobbiamo avere rispetto dei competitor.”

Infine, parlando del confronto tra lo Scudetto già vinto e un’eventuale nuova corsa al titolo, De Laurentiis ha liquidato la domanda con filosofia: “L’emozione non ha momenti precisi.”