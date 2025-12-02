NewsMix24

Napoli, Gilmour operato al Wellington Hospital di Londra: la nota del club azzurro

Vincenzo Letizia 2 Dicembre 2025 0 11 sec read

Billy Gilmour oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico al Wellington Hospital di Londra. L’intervento è stato eseguito dal prof. Ernst Schilders, esperto in questa tipologia di infortuni, assistito dal dott. Gennaro De Luca.Fonte: Sito ufficiale del Napoli

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Formazioni ufficiali Napoli-Sporting Lisbona

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic, Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; McTominay, De Bruyne, Anguissa, Politano; Hojlund. All Conte Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; […]

1 Ottobre 2025 0 43 sec read

Micheli all’Arsenal: il capo scout del Napoli vola in Premier

In un sorprendente ribaltone nel reparto scouting del Napoli, è ormai fatta per il trasferimento di Maurizio Micheli al Arsenal. A darne notizia è stato […]

12 Novembre 2025 0 1 min read

Corbo, Rosolino, Savino, Fontana, Agostini e Petrazzuolo a NM LIVE

NM LIVE – Corbo: “Napoli, Conte stanco dei risultati negativi, bisogna ricostruire dando pieni poteri alla società e diritti ai calciatori, a ognuno il suo […]

13 Novembre 2025 0 9 min read

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, […]

23 Agosto 2025 0 11 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui