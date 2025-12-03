NAPOLI vs JUVENTUS- il big match tra azzurri e bianconeri, per i tifosi partenopei, rappresenta da sempre, la madre di tutte le partite

Quattro giorni alla super sfida tra il Napoli, primo in classifica e la Juventus, quinta, dell’ex Luciano Spallettti. Quello tra azzurri e bianconeri è il match di cartello della quattordicesima giornata di serie A. Per la tifoseria azzurra, fin dalla notte dei tempi, incontrare la squadra non colorata costituisce la madre di tutte le partite, perchè sentitissima. La rivalità fra le due compagini, a prescindere, è sempre esistita; quando il Napoli non era ai vertici del campionato, come oggi, bastava sconfiggere il nemico con le maglie a strisce bianconere per essere contenti, era infatti un risultato di assoluto prestigio come vincere un trofeo. Ben altra cosa,viceversa, negli ultimi anni, con la formazione partenopea che è stata capace di contrastare il cammino, non solo della Juventus ma anche delle altre big del nord, che dominavano in massima serie. Con l’avvento di De Laurentiis e la crescita esponenziale della squadra, gli azzurri hanno vinto due scudetti nell’arco di tre stagioni, cosa non riuscita a Milan e Inter. I bianconeri, addirittura, non vincono il titolo dal 2020, con Allegri in panchina. Per l’allenatore salentino si tratta di una sfida in veste di ex, visto che ha dei trascorsi, peraltro vincenti sia da giocatore che da tecnico. Sulla panchina della Juve ha conquistato tre scudetti di fila. Per la cronca i partenopei sono reduci da cinque successi uno dietro l’altro, tra lemura amiche, nei confronti degli ospiti di domenica e Di Lorenzo e soci, nel posticipo del quattordicesimo turno sono intenzionati a confedrmare il trend positivo e portare a sei le squenze di vittorie consecutive. Riusciranno i nostri eroi a confermarsi per la quarta volta, dopo le belle prestazioni contro Atalanta, Quarabag e Roma che hanno segnato il riscatto, dopo un periodo non esaltante? Ovviamente i tifosi napoletani lo sperano.