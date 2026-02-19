NEWS

Scontri in autostrada, il TAR conferma il pugno duro: trasferte vietate fino a fine stagione

Vincenzo Letizia 19 Febbraio 2026

ROMA – Non ci sarà alcun “dietrofront” sulla sicurezza negli stadi. Il TAR del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto i ricorsi presentati dalle associazioni di tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina, confermando il divieto di trasferta imposto dal Ministero dell’Interno a seguito dei violenti scontri avvenuti nelle scorse settimane lungo le direttrici autostradali.

La decisione del Tribunale

Con le ordinanze depositate in data odierna (nn. 1064, 1065, 1066 e 1067), i magistrati amministrativi hanno ritenuto prevalente l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto al diritto dei supporter di seguire la propria squadra.

Il provvedimento sancisce di fatto la fine della stagione lontano dalle mura amiche per le tifoserie coinvolte. Nello specifico:

  • Destinatari: I supporter delle squadre allenate da Antonio Conte (Napoli), Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Paolo Vanoli (Torino/Roma – nota: il testo cita i tecnici in base alle tifoserie coinvolte).
  • Durata: Il blocco resterà in vigore fino al termine del campionato in corso.

Il caso Roma: un’eccezione parziale

L’unica nota di flessibilità emerge dall’ordinanza n. 1066 riguardante l’AS Roma. Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso limitatamente ai tifosi giallorossi residenti nelle province del Lazio diverse da quella di Roma. Per questa categoria di supporter, la portata del divieto è stata circoscritta, permettendo una parziale mobilità, mentre resta il blocco totale per i residenti nella Capitale.

Silenzio sul fronte Lazio

Per quanto riguarda la tifoseria della Lazio, anch’essa colpita da provvedimenti analoghi, il decreto ministeriale non è stato impugnato, rendendo la sanzione definitiva senza ulteriori passaggi legali.

In sintesi: Una sentenza che conferma la linea della fermezza adottata dal Viminale dopo gli incidenti stradali, privando le squadre del supporto dei propri fan nei match esterni più delicati della volata finale di stagione.

Vincenzo Letizia



