Lutto nel calcio – Si è spento all’età di 72 anni Pasquale Fiore storico portiere azzurro degli anni 70

Armando Fico 7 Marzo 2026 0 29 sec read

Si è spento ieri lo storico estremo difensore del Napoli Pasquale Fiore; aveva 72 anni ed era stato il secondo, al Luciano Castellini,  nella compagine azzurra, negli anni 70. Il calciatore, peraltro napoletano di nascita, vinse il Torneo giovanile di Viareggio con la formazione partenopea,  nel 1975. Ha militato nelle file azzurre dal 1977 al 1984; sette stagioni, in cui però, avendo davanti un portierone come Castellini detto il giaguaro, giocò solo sette partite, Si faceva notare soprattutto a causa dei grandi baffi, sebbene giocasse col contagocce si rivelò un grande leader negli spogliatoi. Addio Pasquale, il nostro cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia.

