EDITORIALE -Azzurri a mezzo servizio battono il Toro 2 -1 ma rischiano il pari per la solita distrazione difensiva

Editoriale post Napoli -Torino. Quello visto ieri, a Fuorigrootta, nel primo anticipo della 28esima giornata è sembrato un film già visto,, con gli azzurri. nel segno di Sal Da Vinci,  in cattedra nel primo tempo, sono poi calati sul finire del match, come spesso è accaduto. Stavolta però, fortunatamente, nella seconda frazione di gioco, i partenopei  hanno trovato il gol del raddoppio con Elmas che aveva fatto seguito alla seconda rete, in maglia azzurra, di Allisson, Santos, nuovamente decisivo. Sul 2 a 1, al minuto 87, per poco, non ci è scappato il pareggio dei granata che sarebbe stata una sconfitta virtuale. A quel punto è cominciata a trapelare in Conte e nei tifosi sugli spalti una grande ansia, sperando che l’orologio andasse più spedito, del solito. Come detto, non è stato un Napoli brillante, però in un’annata in cui, parafrasando una vecchia pellicola, c’ è stata ” la strage degli innocenti”,  con la bellezza, tra virgolette di  135 infortuni tra incidenti, recuperi e ricadute,, essere lassù , al terzo posto in classifica è una vera e propria impresa, considerando, inoltre, che Antonio Conte ha dovuto friggere il pesce con l’acqua, trovando di volta, in volta, le soluzioni capaci di tamponare le pesantissime assenze. La nota lieta del match col Torino è stata il ritorno in campo dopo quattro mesi di stop di Anguissa e De Bruyne, seppur per una decina di minuti, visto che la loro condizione non può essere ancora al meglio. Dopo la tempesta, sta riapparendo il sole.  Volente o nolente, il Napoli incamera altri tre punti, dopo quelli conquistati in extremis, al Bentegodi e mantiene a distanza le concorrenti per un posto nel mega girone della prossima edizione della massima manifestazione continentale, la quale, purtroppo, in questa stagione, per gli uomini di Conte, è si è dimostrata disastrosa. Nella conferenza stampa post gara il mister ha dichiarato quanto segue:

Siamo cresciuti tantissimo con le “seconde linee” e questo può essere un aspetto positivo anche per il prossimo anno. Dopo la sosta , il mese prossimo, potremmo ritrovare anche capitan Di Lorenzo” Alla luce dei numerosissimi infortuni subiti in sequenza e spesso nello stesso reparto, vincere una Supercoppa e rimanere, stabilmente  nelle posizioni nobili della classifica, non è cosa di poco conto.”

Intanto, per quanto riguarda Mc Tominay, lo scozzese sembra essere sulla via della guarigione e non è detto che non possa essere convocato per la prossima partita casalinga col Lecce. Con il recupero di questi tre big ma forse anche quattro da aprile, sono certo che sarà tutt’altra musica in campo, commo dispiacere di Juve, Roma, Como e chi più ne ha più ne metta!

