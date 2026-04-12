LA PARTITA – Parma-Napoli 1-1, non basta il gol di McTominay

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro il Parma al Tardini. Nel primo tempo passa in vantaggio il Parma con Strefezza, nella ripresa rispondono gli azzurri con McTominay.
PRIMO TEMPO
A pochi secondi dall’inizio passa subito in vantaggio il Parma con Strefezza che riceve il pallone su un lancio di Suzuki, Juan Jesus se lo perde, entra in area e spedisce il pallone in rete. Al 18’ conclusione di De Bruyne in are, ma il pallone viene deviato. Al 41’ Spinazzola serve con un cross Anguissa che prova di testa, il pallone termina di poco fuori, ma c’è fallo in attacco di McTominay. Napoli molto propositivo, fa suo il primo tempo, ma non riesce a trovare spazi tra la difesa di un Parma molto solido in fase difensiva.
SECONDO TEMPO
Al 53’ conclusione di Politano dal limite, il pallone termina alto. Al 61’ arriva il pareggio del Napoli con McTominay, che viene servito da Hojlund e con il destro va a segno. Al 76’ gran rovesciata di McTominay in area ma ci arriva Suzuki. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.
IL TABELLINO
Parma (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Bernabé (67′ Ordonez), Keita, Nicolussi Caviglia (67′ Estevez), Valeri; Strefezza (72′ Mikolajewski), Elphege (59′ Sorensen). All. Cuesta.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus (46′ Beukema), Buongiorno, Olivera; Politano (79′ Gutierrez), Lobotka, Anguissa (56′ Alisson Santos), Spinazzola; McTominay, De Bruyne (78′ Elmas); Hojlund (66′ Giovane). All. Conte.
Arbitro : Di Bello
Reti:1′ Strefezza (P), 60′ McTominay (N)
Mariano Potena