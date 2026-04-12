NEWS

Napoli, McTominay: i tanti infortuni  hanno influito sulla nostra stagione

Vincenzo Letizia 12 Aprile 2026 0 34 sec read

McTominay ha parlato a DAZN dopo la partita pareggiata contro il Parma: “Non è facile reagire dopo aver preso gol così presto, lo stadio diventa incandescente, queste sono partite toste. Abbiamo reagito, ma non è bastato, e ora dovremo analizzare gli errori al video, ma al contempo continuare a spingere. La frase sui nostri infortunati dopo l’Inter? Ho detto quella che per me è la verità, visto che abbiamo avuto tantissimi infortuni, ma purtroppo fa parte del gioco. Gli infortuni hanno sicuramente influito sulla stagione, anche se comunque gli altri che hanno giocato hanno fatto bene. La stagione, comunque, sarebbe potuta andare diversamente. Scudetto? Nulla è ancora finito per quello che sappiamo. Oggi è stata molto difficile, dobbiamo continuare normalmente”.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Napoli, Conte: “Contro il Cagliari servirà la giusta concentrazione. Meret o Milinkovic? Vi dico il portiere titolare”

Le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa pre partita di Napoli-Cagliari prevista per la seconda giornata di Serie A

29 Agosto 2025 0 1 min read

Castel Volturno – Antonio Conte lancia un chiaro messaggio alla squadra in vista della gara col Milan, mai mollare

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha ritrovato tutti i suoi giocatori in quel di Castel Volturno, dove prima degli allenamenti, in vista della gara con […]

28 Marzo 2025 0 41 sec read

Real Madrid: Benitez vicino all’esonero, può tornare Mourinho

Secondo Mediaset Espaňa, il Real Madrid sta per riprendere José Mourinho. Florentino Perez vuole esonerare Rafa Benitez e riportare in Liga il portoghese, fresco di […]

23 Dicembre 2015 0 15 sec read

Gattuso: “Piatek e Cutrone insieme? Si può, ma serve equilibrio

L’anticipo del sabato sera ha regalato una partita emozionante, ma senza gol. E Rino Gattuso, tecnico del Milan, non può che essere soddisfatto della prestazione […]

27 Gennaio 2019 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui