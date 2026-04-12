BASKET – Napoli, effetto Repesa: la Guerri schianta Treviso e prenota la salvezza

Il “fattore Repesa” scuote immediatamente Napoli. All’esordio del tecnico croato, la Guerri ritrova smalto, intensità e, soprattutto, due punti vitali in chiave salvezza, superando con un netto 88-71 una Nutribullet Treviso apparsa meno brillante del solito. Al PalaBarbuto va in scena una partita dominata dai padroni di casa sotto i tabelloni e condotta con autorità per quasi quaranta minuti.

​L’avvio è di marca azzurra grazie all’energia dell’ex Faggian, autore di un primo quarto di altissimo livello (7 punti e difesa asfissiante), che permette a Napoli di toccare il +7. Treviso prova a restare aggrappata al match con le giocate di Weber e Pinkins, chiudendo il primo tempo sotto di sole quattro lunghezze (37-33) nonostante percentuali al tiro deficitarie.

​La spinta decisiva arriva però nella ripresa. Napoli alza i giri del motore con Mitrou-Long e le incursioni di Doyle, volando sul +11. La Nutribullet tenta l’ultimo disperato riaggancio nel quarto periodo arrivando fino al -6, ma i falli pesano e l’espulsione di Totè non destabilizza la Guerri. È qui che sale in cattedra il collettivo: le giocate di Bolton e la solidità di Caruso (13 punti) scavano il solco definitivo. Un fallo antisportivo di Chillo e un tecnico a Macura spianano la strada agli azzurri, che chiudono in totale controllo tra gli applausi di Fuorigrotta.

​Per Napoli è una vittoria che sa di liberazione: la cura Repesa sembra aver rigenerato un gruppo che ora vede il traguardo della permanenza in Serie A a un passo. Treviso interrompe la sua striscia positiva, pagando dazio contro una squadra apparsa più affamata e finalmente padrona del proprio destino.

La scossa psicologica cercata dalla società con il cambio di guida tecnica è arrivata puntuale. Repesa ha saputo toccare le corde giuste, ottenendo risposte importanti da giocatori finora in ombra. Se la solidità difensiva e il dominio a rimbalzo (quasi il doppio delle catture rispetto agli avversari a metà gara) diventeranno una costante, la Guerri potrà affrontare l’ultima parte di stagione con rinnovata serenità. Per Treviso, una battuta d’arresto che non cancella quanto di buono fatto finora, ma che evidenzia limiti di tenuta fisica contro avversari di stazza superiore.

IL TABELLINO

GUERRI NAPOLI – NUTRIBULLET TREVISO 88-71

PARZIALI: 17-15; 37-33; 59-52

NAPOLI: Whaley 7, El-Amin 11, Faggian 7, Doyle 9, Caruso 13, Flagg 5, Mitrou-Long 14, Forchetta Osundu ne, Gloria ne, Esposito ne, Totè 9, Bolton 13. All.: Repesa.

TREVISO: Cappelletti 4, Abdur-Rakhman 7, Miaschi 2, Pinkins 15, Radosevic 5, Weber 15, Croswell 4, Torresani 2, Chillo 4, Pellegrino ne, Spinazzè ne, Macura 13. All. Nicola.