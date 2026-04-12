IL SALISCENDI – Le montagne russe di Conte: se Giovane si perde, Santos chiede spazio

​Non è tutto oro quello che luccica all’ombra del Vesuvio. Mentre la classifica si muove, le gerarchie interne di Antonio Conte iniziano a sollevare più di un interrogativo. La gestione dei singoli, tra scommesse che sembrano già perse e talenti prigionieri del cronometro, delinea un quadro fatto di luci abbaglianti e ombre persistenti. In questo numero della nostra rubrica, analizziamo chi sta faticando a trovare una collocazione tattica e chi, invece, meriterebbe una chance superiore ai canonici “minuti di recupero”.

SCENDE GIOVANE

«Personaggio in cerca d’autore alla corte di Conte, di certo non è una punta da sfruttare con palloni in the box nei minuti finali. Forse non è un profilo da Napoli.»

SALE ALISSON SANTOS

«Ad un certo punto della gara, Conte decide che forse è il caso di tentare di segnare, e lo mette dentro. Peccato che gli conceda sempre scarso minutaggio. I motivi di questo malus auto-imposto sono difficili da capire. Diciamo che da quando è tornata la possibilità di scegliere, il mister ha dimostrato di non aver imparato molto sulla necessità di ampliare le proprie vedute.»

​L’impressione è che il tecnico leccese sia rimasto vittima dei suoi stessi dogmi. Se da un lato l’inserimento di Giovane appare forzato, quasi un corpo estraneo gettato nella mischia senza un reale piano di rifornimento, dall’altro l’ostracismo verso Alisson Santos appare autolesionista. In un calcio che viaggia a ritmi forsennati, limitare il minutaggio di chi ha gamba e inventiva è un lusso che questo Napoli, forse, non può ancora permettersi. Il coraggio di cambiare idea resta la dote più rara, anche per i grandi maestri della panchina.