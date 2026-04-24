NAPOLI – L’ex Hellas Verona Giovane in preallarme per sostituire, stasera, Hojlund in caso di un suo forfait

L’attaccante danese Rasmus Hojlund non è al top della condizione. ed è a rischio per l’anticipo di stasera con la Cremonese, a Fuorigrotta. Oggi, dopo la rifinitura, si vedrà se sarà arruolabile o meno, per impiegarlo come titolare, oppure no. Qualora l’azzurro non fosse in grado di partecipare al match con i grigiorossi, in preallarme, è pronto il brasiliano prelevato dall’Hellas Verona Giovane. Antonio Conte starà facendo gli scongiuri per evitare che Hojlund stia fuori, come è successo con il Milan. Laddove il danese dichiarasse forfait, l’ex scaligero prenderebbe posto al centro dell’attacco. come accaduto, già nella sfida vincente contro i rossoneri di Max Allegri. Al momento, risulta difficile la presenza dell’ex calciatore dell’Atalanta. Ma ne sapremo di più, solo poco prima della partita del Maradona.