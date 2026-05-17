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IL SALISCENDI AZZURRO: Napoli da Champions con un super McTominay, ma Buongiorno è distratto

Vincenzo Letizia 17 Maggio 2026 0 1 min read

Obiettivo raggiunto. Con una prestazione di forza e autorità, il Napoli espugna il campo del Pisa con un netto 0-3 e timbra ufficialmente il pass per la prossima Champions League. Una cavalcata trionfale che trova la sua sublimazione in terra toscana, dove gli azzurri sfoderano una prova di spessore, sbloccando la gara e poi gestendola con la maturità delle grandi squadre. La festa può cominciare, ma come sempre, l’analisi del campo ci lascia promossi e bocciati nella nostra rubrica settimanale.

SALE: SCOTT MCTOMINAY
«Il solito, monumentale guerriero scozzese. Scott McTominay si prende la scena e trascina il Napoli verso l’Europa che conta con una prestazione totale. Non è solo il gol che spacca la partita, ma la ferocia agonistica con cui morde le caviglie degli avversari in fase di ripiego per poi fiondarsi in avanti a fare male. Sfiora addirittura la doppietta personale, confermandosi l’anima pulsante e l’uomo ovunque di questa squadra. Quando c’è da lottare, lui alza il livello.

SCENDE: ALESSANDRO BUONGIORNO
Una giornata decisamente no per il centrale azzurro, insolitamente fuori giri rispetto ai suoi standard. Alessandro Buongiorno incappa in una domenica di preoccupante svagatezza, palesando una morbidezza eccessiva nei duelli e una gestione della linea a tratti arruffata. A pesare sul suo voto sono anche i troppi errori in fase di disimpegno, con palleggi imprecisi che hanno rischiato di innescare la pressione del Pisa. Una battuta d’arresto che non cancella la stagione, ma che stona nel giorno della festa.

Il traguardo Champions è il giusto premio per un gruppo che ha saputo stringere i denti nei momenti chiave, e la notte di Pisa ne è la dimostrazione plastica. Se McTominay incarna perfettamente lo spirito indomito di questo Napoli, le amnesie difensive di Buongiorno restano un campanello d’allarme da non sottovalutare in vista dei palcoscenici europei, dove ogni minimo dettaglio si paga a caro prezzo. Per adesso, però, lo spumante è in ghiaccio: l’Europa che conta riabbraccia i colori del cielo.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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