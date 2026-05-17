LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Hojlund anticipa l’arrivo della WWE, Meret risponde sul campo alle esclusioni

Meret 6.5 – Un paio di interventi decisivi, in risposta alle troppe esclusioni di Conte.
Beukema 6 – Soffre poco difensivamente, non eccellente in fase di appoggio.
Rrahmani 7 – Dietro non sbaglia nulla e trova pure il gol che blinda il risultato.
Buongiorno 5 – Non viene quasi mai impegnato sul suo lato, ma pure riesce a bucare un intervento facile, sul finire del primo tempo, e a sbagliare numerosi appoggi. Stagione di enorme involuzione.
Di Lorenzo 6 – Qualche buono scambio nel primo tempo, poi si limita a gestire.
(Mazzocchi 6 – Trova l’assist per il gol di Hojlund.)
Lobotka 6.5 – Buona gestione dei palloni a centrocampo.
McTominay 6.5 – Trova il decimo centro in campionato – quattordicesimo comoplessivo – con un bel destro di prima, confermandosi decisivo quando serve.
Spinazzola 5.5 – Scarsa intesa con Alisson, non trova la giusta posizione in campo.
(Gutierrez s.v.)
Elmas 6 – Lavora bene accentrandosi in mezzo al campo, con giocate precise e buona intensità.
(De Bruyne 6 – Qualche palla illuminante, come quella che trova Mazzocchi per innescare il terzo gol).
Hojlund 7 – In attesa dell’imminente arrivo della WWE in Italia, passa gran parte del match a fare wrestling con i difensori avversari. Nel frattempo, trova pure tempo per un assist e il tanto atteso ritorno al gol.
Alisson 6 – Cerca qualche accelerazione, ma è meno decisivo del solito. Poca intesa con Spinazzola, sulla sinistra.
(Vergara s.v.)