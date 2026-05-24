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Conte: “Bisogna lavorare qui per capire cos’è il Napoli per i napoletani”

Redazione 24 Maggio 2026 0 1 min read

Il Napoli scende in campo per l’ultima giornata di Serie A 2025-26, dopo aver già ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria nello scorso turno contro il Pisa. Gli azzurri affronteranno l’Udinese che vogliono provare a sfondare quota 50 punti.

Nel prepartita del match dello stadio Maradona è intervenuto Antonio Conte, che ha parlato a DAZN.

 L’allenatore del Napoli ha esordito parlando proprio della sfida contro l’Udinese, sottolineando come la voglia di vincere sarà la stessa, nonostante l’obiettivo già raggiunto: “Io penso che sia importante sempre ottenere un risultato positivo, che sia l’ultima o la penultima. Bisogna scendere in campo per ottenere il risultato migliore”.

Antonio Conte ha poi spostato il focus sul lavoro fatto negli ultimi due anni: “L’ho detto nella conferenza post Pisa: bisogna stare e lavorare a Napoli per capire cosa è il Napoli e cosa rappresenta per i napoletani. Vincere qui porta grandissime emozioni”.

Sulle sue emozioni prima della partita: “La prima emozione è quella di sempre: cercare di fare una buona partita e ottenere un buon risultato. Dobbiamo finire bene il campionato anche perché è stato un campionato dove sono state fatte cose importanti, forse sottovalutate. I ragazzi meritano di finire nel miglior modo possibile”.

GianlucaDiMarzio.com

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