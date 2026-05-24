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LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Hojlund chiude in bellezza; gli infortuni confermano la necessità di approfondimenti

Eduardo Letizia 24 Maggio 2026 0 1 min read

Meret 6 – Attento nelle poche circostanze in cui è chiamato in causa.
(Contini s.v.)

Di Lorenzo 6 – Buona fase difensiva, con qualche interessante sovrapposizione interna.

Rrahmani 6.5 – Tiene a bada il tignoso Davis, con forza ed esparienza.

Olivera 6 – Si disimpegna sul settore difensivo di centro-sinistra, posizione che ormai pare quella a lui più congeniale.
(Juan Jesus 6.5 – Personalità e tanta voglia di far bene, in quella che potrebbe essere la sua ultima in azzurro.)

Politano 6.5 – Prestazione di grande generosità, utile in entrambe le fasi.
(Mazzocchi s.v.)

Lobotka 6 – Si abbassa spesso per gestire la prima impostazione a ridosso della linea difensiva. Il suo è l’ultimo infortunio di una stagione assurda da questo punto di vista.
(Gilmour 6.5 – Gestisce l’impostazione in maniera più “elettrica” e propositiva.)

McTominay 5.5 – Prestazione come al solito generosa, ma condita da varie imprecisioni, sia nelle assistenze che nelle conclusioni.

Gutierrez 6 – Tiene la zona, incidendo poco.

Elmas 5.5 – Si vede poco e non si rende quasi mai pericoloso in zona offensiva.

Alisson Santos s.v. – Inizia calciando in porta dopo pochi minuti, poi subito l’infortunio.
(De Bruyne 6.5 – Grande imbucata per la rete dell’1-0 di Hojlund.)

Hojlund 7 – Chiude la stagione con gol, le consuete grandi lotte e qualche bella giocata a favore dei compagni.

 

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