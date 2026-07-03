CALCIOMERCATO – Il Milan beffa il Napoli e acquista Gila

Dopo Gonçalo Ramos il Milan batte il secondo colpo sul mercato: è praticamente fatta per l’arrivo in rossonero dello spagnolo Mario Gila dalla Lazio. Il difensore centrale classe 2000 era molto desiderato da varie squadre, tra cui il Napoli su espressa richiesta di Allegri e l’Atalanta. Ruben Amorim ottiene così un rinforzo difensivo di assoluto livello, che conosce già il campionato italiano ed è nella piena maturità calcistica. Il giocatore arriva in rossonero per circa 25-30 milioni bonus compresi e dovrebbe percepire uno stipendio da 4.5 milioni l’anno per cinque anni, fino al 2031.

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