CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Il Milan beffa il Napoli e acquista Gila

Redazione 3 Luglio 2026 0 27 sec read

Dopo Gonçalo Ramos il Milan batte il secondo colpo sul mercato: è praticamente fatta per l’arrivo in rossonero dello spagnolo Mario Gila dalla Lazio. Il difensore centrale classe 2000 era molto desiderato da varie squadre, tra cui il Napoli su espressa richiesta di Allegri e l’Atalanta. Ruben Amorim ottiene così un rinforzo difensivo di assoluto livello, che conosce già il campionato italiano ed è nella piena maturità calcistica. Il giocatore arriva in rossonero per circa 25-30 milioni bonus compresi e dovrebbe percepire uno stipendio da 4.5 milioni l’anno per cinque anni, fino al 2031.

Mediaset.it

Tags :

Redazione

View More Posts

Verso la fumata bianca il caso Reina

L’edizione odierna del Mattino dà ulteriori conferme circa l’imminente rinnovo di contratto al Napoli del portiere Pepe Reina. Secondo quanto riporta il quotidiano, il passo decisivo è stato fatto ieri pomeriggio […]

19 Luglio 2017 0 21 sec read

Questione allenatore, De Laurentiis valuta una serie di profili. Ci sono Emery e Klopp

Sarebbe un azzardo buttarsi in questa avventura rischiando di finire male per mancanza di esperienza. Ecco perché Mihajlovic, che resta sempre in pole rispetto ad […]

31 Maggio 2015 0 1 min read

Addio Juventus, in quattro su Caceres: Napoli, Roma, Inter o Milan

Dopo l’ufficialità del suo addio alla Juventus il difensore dovrebbe comunque restare in Italia. Roma in vantaggio, ma su Caceres ci sono anche Inter, Napoli […]

1 Luglio 2016 0 58 sec read

La trattativa che porterebbe Simeone al Napoli e Petagna al Monza continua ad essere bloccata

Continua ad infiammarsi il valzer di attaccanti in Serie A. La trattativa che porterebbe Simeone al Napoli e Petagna al Monza è ancora bloccata: le parti in gioco non riescono ancora a trovare […]

11 Agosto 2022 0 36 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui