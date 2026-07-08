Fabbroni, Uccella, Giordano, Credendino, Orsi a Un Calcio alla Radio

Nando Orsi: “Ct della Nazionale? Avrei continuato con Baldini. Favasuli può fare come Vergara”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Nando Orsi, ex portiere: “Quali devono essere le scelte per ritornare al Mondiale? Le ultime tre qualificazioni ai Mondiali sono andati come sono andati. Non sono tanto le scelte, ma il lavoro e le riforme che andranno ad avvantaggiare chi lavora con la Nazionale. L’Italia forse poteva starci bene in questo Mondiale, ma ha perso con 3 squadre di livello normale. Al di là delle scelte dei tecnici, serve un lavoro diverso rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. Malagò, Conte e Mancini sono sempre gli stessi? Io infatti ho un’altra idea di come affrontare le prossime qualificazioni mondiali. Sono tutti nomi di rispetto, e tutti gli allenatori avuti finora sono di questo stampo, ma io ci metterei un Italiano, un Palladino. Personaggi freschi, giovani, che hanno una mentalità abituata a lavorare con i ragazzi. Lo stesso Baldini, l’avrei lasciato sulla panchina della Nazionale. Vanno bene questi allenatori, ma servono riforme che permettono i giovani di giocare. Noi non pensiamo minimamente che i 2007 possono giocare. Favasuli è interessante? È molto interessante, non so se il Napoli giocherà con il 4-2-3-1 o il 4-3-3. Favasuli può crescere tanto come Vergara. A patto che giocherà di continuo e non per spezzoni. Allegri può dare spazio ai giovani? Io non penso che il Napoli cambia molto gli obiettivi, il club deve svecchiare la rosa per dare spazio ai giovani. Da Allegri cosa mi aspetto? È una garanzia. De Laurentiis ha scelto un profilo già fatto e che dà garanzie dal profilo gestionale. Il Napoli prosegue con una gestione di alto livello. Vediamo che mercato farà. I nostri giocatori se li compri in Serie A costano tanto, ma all’estero ci sono pagamenti differenti. Secondo me il Napoli ha bisogno di mettere un difensore, un esterno, un centrocampista”
Vincenzo Credendino: “Incuriosito da De Bruyne regista. Ecco quando verranno ceduti gli esuberi del Napoli”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Vincenzo Credendino: “De Bruyne mi incuriosisce come regista. Se si dà qualche mezzo secondo in più per gestire il pallone, può essere una soluzione. Credo che a metà agosto il Napoli possa cedere almeno 10 giocatori. La sessione di mercato si deciderà tutto alla fine. Il direttore sta prefigurando un calciomercato al fotofinish. Allegri porterà in ritiro i giocatori utili, non porterà tutti e 47. Bisogna fare tante valutazioni, anche su De Bruyne e Lukaku. Favasuli come idea per il Napoli? Onestamente non ho particolari aggiornamenti in merito. Se mi parli di una mia preferenza, dico di sì. È un calciatore da esterno a tutta fascia, che può dare alternativa a Di Lorenzo e diventare futuribile per il Napoli”
Antonio Giordano: “Vergara ha un posto in questo Napoli. I portieri? Saranno Meret e un altro”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Antonio Giordano: “Chi saranno i portieri del Napoli? Meret e un altro. Cambiarne due è eccessivo. Meret offre garanzie. È il più bravo in circolazione. Ma bisogna tenere presente che Milinkovic-Savic l’hai pagato 22 milioni. Negli ultimi anni hai speso, post Scudetto di Spalletti e nei due anni di Conte sono stati fatti tanti acquisti. Visto e considerato che vengono fuori inchieste sorprendenti bisogna stare attenti. I pochi gol del Napoli? Penso che possa servire prendere qualcuno, ma Lucca e Lang li abbiamo veramente visti? Penso che Lang sia un ottimo giocatore, Lucca un buon giocatore. Potrebbero avere delle chance dopo aver parlato con il nuovo allenatore. A volte scattano dei meccanismi psicologici. Non li boccerei solo per il gusto di bocciarli. Il mercato è troppo imprevedibile. Vergara dove si colloca? Per me è una mezzala. Ho molta fiducia in lui, resiste, sta sempre in piedi. Non era facile inserirsi in quel Napoli. È un ragazzo disponibile al sacrificio. Sa come giocare e quando farlo. Ha piedi, testa, cervello. C’è un posto per Vergara e Allegri ci sa fare con i ragazzi. Ha dimostrato di avere dei numeri. L’errore è considerarlo un bambino, ma si dimostra per quello che è: un ragazzo fatto, finito, sviluppato e anche maturo”
Davide Uccella: “Napoli Basketball in Eurocup può superare il girone. Ecco chi è il nuovo acquisto”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Davide Uccella: “Girone Eurocup del Napoli? Ci è andata bene. Passano le prime quattro di ogni girone. Nel caso di Napoli vedo tre squadre difficili da affrontare. È un gruppo più aperto rispetto agli altri. Non abbiamo beccato le greche, le romane, il Tenerife. Avremo il derby con Trento, in rifondazione e guidato dal partenopeo Rossi. Non ci sono squadre fortissime a parte il Bourg-en-Bresse. Napoli può puntare al 3-4 posto del girone, per quello che stiamo vedendo. Chi è White, il nuovo acquisto? È un giocatore di corsa. A Denver ha vinto anche un anello NBA, ma giocò poco. È un 3-4, ala piccola-ala grande. Ha frequentato Duke, uno dei college più importanti degli USA. L’anno scorso è andato in Turchia, ha giocato la Champions. È un giocatore di sistema, è un rimbalzista. Abbiamo sette lunghi in questo momento, servono piccoli e serve il pointer. La squadra sarà atletica e di corsa”
Mario Fabbroni: “Quanto vale l’Argentina senza Messi? Un solo giocatore non fa la squadra”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: “Non ho visto grandi ingiustizie in Egitto-Argentina. Magari il ct dell’Egitto deve riflettere sul fatto che negli ultimi minuti della partita si sono buttati a capofitta per segnare un altro gol. Ancora una volta le squadre africane si sono un po’ suicidate. Giocano bene, hanno messo un gioco spigliato e verticale. Divertente. Cosa che in Italia stiamo quasi dimenticando, ma sono anche acerbe e ingenue. Bisogna interpretare i momenti. Sono curioso di Francia-Marocco, che hanno due filosofie particolari. Argentina-Svizzera è una partita delicata. Gli svizzeri si chiudono bene, però l’Argentina ha il vento in poppa. Quanto vale la squadra senza Messi? Leo sta segnando tanto, ma un solo giocatore non fa la squadra. L’Argentina ha tirato fuori il carattere contro l’Egitto. E tra l’altro è l’unica sudamericana. Ai quarti abbiamo 6 europee, un africana e una sudamericana. Sei europee sono tante, visto che abbiamo visto troppe squadre di altre confederazioni”
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