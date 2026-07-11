NewsMix24

Morto Jayden Adams, trequartista del Sudafrica protagonista al Mondiale. Aveva 25 anni

Vincenzo Letizia 11 Luglio 2026 0 1 min read

La notizia è stata confermata dalla famiglia del calciatore

Una notizia terribile per il Sudafrica e per tutto il calcio mondiale: è morto a 25 anni Jayden Adams, stella del Mamelodi Sundowns e dei Bafana Bafana. Trequartista di talento, al Mondiale aveva giocato tre partite, titolare contro la Corea del Sud e subentrato dalla panchina contro Messico e Repubblica Ceca. La morte è stata confermata ai media del suo paese da un portavoce della famiglia. E pare si tratti di suicidio.

Classe 2001, Adams ha mosso i primi passi nel Stellenbosch, per poi approdare a gennaio del 2025 nei Mamelodi Sundowns, club della capitale Pretoria

La sua morte giunge a poche settimane dalla perdita della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni del Bafana Bafana affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei Mondiali 2026 ad Atlanta. 

Nonostante il dolore personale, Adams ha disputato un’ottima Coppa del Mondo con i Bafana Bafana, contribuendo a rendere storica la partecipazione della nazionale che per la prima volta ha raggiunto la fase a eliminazione diretta del torneo. Il Sudafrica è stato poi eliminato ai sedicesimi di finale, dopo una sconfitta di misura per 1-0 contro i co-organizzatori del Canada. Adams ha giocato da titolare le prime due partite della nazionale ai Mondiali.

Il SAFPU è profondamente addolorato per la prematura scomparsa del centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana Bafana Bafana, Jayden Adams. Jayden aveva rappresentato il Sudafrica fino a poco tempo prima ai Mondiali FIFA del 2026, portando sulle spalle le speranze della nazione con orgoglio, coraggio e distinzione”, si legge in un comunicato del sindacato dei calciatori sudafricani (Safpu).

La sua scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile per la sua famiglia, i compagni di squadra, i club, il mondo del calcio e l’intero Paese. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Adams, al Mamelodi Sundowns, allo Stellenbosch FC, ai Bafana Bafana e a tutti coloro le cui vite sono state toccate dalla sua presenza”, conclude la Safpu.

author avatar
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
See Full Bio
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Di Lorenzo prova a trascinare, ma l’attacco non incide.

Milinkovic-Savic 6 – Incolpevole sui due gol subiti, per il resto viene impegnato poco o nulla. Di Lorenzo 7 – Nel primo tempo, le iniziative […]

7 Gennaio 2026 0 1 min read

Al Trofeo Tim debutto italiano della gol line technology


Al Trofeo Tim debutto italiano della gol line technology

Il sistema per evitare i casi di “gol-no gol” fa il suo esordio nel triangolare estivo tra Inter, Milan e Sassuolo, prima di essere introdotto in Serie A. Il margine di errore è ridotto (15 millimetri), la segnalazione all’arbitro arriva dopo un secondo

Parole chiave: Arbitri, Arbitri Addizionali, Arbitri Di Porta, Goal Line Technology, Gol Line Technology, Occhio Di Falco, Regoliamoci, Serie A 2015-2016, Trofeo Tim
12 Agosto 2015 0 1 min read

Il Papa: “Messi come Dio? Non si può dire, ma…”

1 Gennaio 1970 0 19 sec read

Lo sfogo di Balotelli su Instagram: “Non ho sbagliato nulla”


Lo sfogo di Balotelli su Instagram: "Non ho sbagliato nulla"

Mario risponde alle accuse tramite i social network: “Cercate un’altra scusa perché ho la coscienza a posto. Fiero di aver dato tutto per il Suo paese. O forse, come dite voi, non sono Italiano…”

Parole chiave: Brasile 2014, Casa Azzurri, Italia, Mario Balotelli, Mondiali Di Calcio 2014, Uruguay
25 Giugno 2014 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui