Mondiali, gli ultimi due quarti regaleranno i nomi delle semifinaliste che mancano ancora all’appello

Il quadro delle semifinali sta per completarsi. Gli ultimi due quarti di finale del Mondiale promettono scintille, mettendo di fronte Nazionali dalle storie e dagli stati di forma profondamente differenti, ma unite dall’unico obiettivo di entrare tra le migliori quattro del pianeta.

Norvegia-Inghilterra: una sfida più aperta del previsto

Il primo match in ordine cronologico si giocherà al Hard Rock Stadium di Miami Gardens (stasera ore 23.00). Sulla carta l’Inghilterra parte con i favori del pronostico, ma la Norvegia di Solbakken ha già ampiamente dimostrato di non essere una comparsa.

I “Vichinghi” hanno raggiunto uno storico quarto di finale eliminando nientemeno che il Brasile, battuto 2-1 grazie a un monumentale Erling Haaland, capace di trasformare in oro ogni pallone toccato. La Norvegia arriva a questo appuntamento riposata e conscia dei propri mezzi, avendo gestito le forze in modo lungimirante durante la fase a gironi.

Dall’altra parte c’è un’Inghilterra reduce da una battaglia epica contro il Messico, superato per 3-2 nonostante l’inferiorità numerica. I britannici si affidano interamente al proprio leader Harry Kane, autore finora di ben 6 delle 11 reti totali messe a segno dalla selezione dei Tre Leoni.

Il fattore scommesse: Se il segno «2» a favore degli inglesi oscilla intorno a quota 1.88, l’incertezza difensiva di entrambe le squadre e la potenza dei rispettivi attacchi suggeriscono che la giocata più interessante sia il «Goal», quotato tra l’1.62 e l’1.65.

Argentina-Svizzera: l’«1» dei favoriti vale 1.72

All’Arrowhead Stadium di Kansas City (stanotte ore 3.00) andrà in scena il confronto tra l’Argentina di Leo Messi e l’ostica Svizzera.

L’Albiceleste si presenta a questa sfida dopo aver vissuto una vera e propria fase sofferta. Il cammino degli uomini di Scaloni è stato tutt’altro che in discesa: prima la faticosa vittoria ai supplementari contro Capo Verde, poi la rocambolesca rimonta contro l’Egitto, superato 3-2 grazie a tre gol flash nei dodici minuti finali, dopo essere stati sotto 2-0 fino al 79′.

La Svizzera, invece, ha avuto un percorso apparentemente più lineare, pur avendo strappato il pass per i quarti soltanto ai calci di rigore contro la Colombia, al termine di 120 minuti bloccati sullo 0-0. Gli elvetici si presenteranno compatti, pronti a sfruttare ogni minima disattenzione dei sudamericani.

Il fattore scommesse: Nonostante le fatiche e i brividi dell’ultimo turno, i bookmaker vedono l’Argentina nettamente favorita. L’«1» fisso si attesta sull’1.70. Per chi si aspetta una gara tattica e contratta, l’Under 2,5 a quota 1.62 rappresenta la via analitica più prudente.

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