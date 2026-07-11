CALCIOMERCATO

Vergara, lunedì decisivo: il Napoli accelera per blindare il futuro

Vincenzo Letizia 11 Luglio 2026 0 36 sec read

Il futuro di Antonio Vergara entra nella fase più delicata. Lunedì è in programma un nuovo incontro tra il Napoli e l’entourage del centrocampista classe 2003 per discutere il rinnovo di contratto. Dopo settimane di contatti e una trattativa che sembrava essersi raffreddata, le parti sono pronte a tornare al tavolo con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva.
Il club azzurro considera Vergara un patrimonio tecnico da valorizzare. La crescita mostrata nell’ultima stagione ha confermato le qualità del giovane talento, capace di attirare l’interesse di diverse società italiane. Nonostante le richieste ricevute, la volontà del Napoli resta quella di prolungare il rapporto, evitando il rischio di perdere un profilo ritenuto strategico per il futuro.

La settimana che si apre potrebbe quindi risultare determinante.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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