Mercato – L’affare Gilmour si blocca a causa dell’infortunio di O’Riley in Carabao, naturale sostituto dello scozzese

Manca un giorno e mezzo alla chiusura del mercato estivo ed il Napoli, tra entrate e uscite,deve ancora lavorare tanto, soprattutto per quanto riguarda le cessioni, prima tra tutte, quella del nigeriano a cui gli arabi hanno proposto un ingaggio da capogiro, offrendogli 30 milioni a stagione per quattro anni. Tuttavia Victor Osimhen non è entusiasta di traferirsi in Arabia Saudira, malgrado il faraonico compenso. Lui vorrebbe restare in Europa, preferibilmente per vestire la maglia del Psg che però non ha mai fatto delle vere e proprie avances che si avvicinino alla richiesta di De Laurentiis, poi c’è da sistemare Gaetano, Flororusho e Zerbin., attesi, rispettivamente, da Cagliari, Lazio e Monza. Per quanto concerne le entrate, invece, si è bloccata la trattiva che sembrava oramai chiusa, per Glimour del Brighton, società che aveva anche rimpiazzato lo scozzese con l’acquisto di O’ Riley, il quale purtroppo, al debutto in Premier si è gravemente infortunato. Questa situazione imprevista ha fatto si che il club inglese rivedesse la sua decisione di darlo al Napoli. Billy Gilmour è uno dei giocatori più inseguiti e trattati dal Napoli, ma, ora, l’affare potrebbe, definitivamente, saltare. con il dispiacere di Conte. Intanto il tempo stringe e la trattativa resta dfficile da riaprire. Nella giornata odierna, sicuramente sapremo come andrà, a finire.