Lukaku – Bagno di folla, nei pressi dell’Hotel Parker s’, per dare il benvenuto, a Napoli, al centravanti belga

Nel tardo pmeriggio di ieri, Romelu Lukaku, di ritorno dalla sede della Fimauro, dove ha messo nero su bianco, è arrivato a Napoli, presso l’hotel Parker s’, al corso Vittorio Emanuele, dove peraltro soggiorna anche Antonio Conte. Ad accogliere il nuovo centravanti azzurro un vero bagno di folla, a cui, dalla terrazza dell’albergo, il belga, emozinato, ha fatto un gesto di saluto con la mano, in segno di ringraziamento per la splendida accoglienza a lui riservata. Scene che non si vedevano da tempo immemore, in città. Big Rom, come lo chiavano all’Inter, si è presentato in ottime condizioni fisiche, oserei dire in una forma paragonabile a quella dei tempi di Milano. Per di più, pure con qualche chilo in meno. Romelu Lukaku rappresenta, senza dubbio, un’autentica icona del calcio che il club partenopeo si augura che diventi, presto, un altro calciatore che si aggiungerà a coloro i quali hanno fatto la storia del club, all’ombra del Vesuvio. Con lui e con tutti gli altri acquisti, il Napoli si appresta a vivere una nuova era che si spera faccia dimenticare quanto di brutto si è visto nello scorso campionato. La rifondazione della squadra napoletana passa dalla scelta dell’allenatore, il quale è anche un manager che fa il mercato secondo i suoi criteri e che non vuole che nessuno metta bocca nel suo lavoro. Del resto, il salentino è un tecnico vincente, a prescindere. Dunque, Antonio Conte è riuscito in un’operazione che nessun altro allenatore è stato in grado di portare a termine nel corso del ventennio del presidente De Laurentiis. Questo mercato è senz’altro il più importante della gestione societaria dell’imprenditore cinematografico, che ha ancora qualche colpo in canna da sparare tra oggi e domani. Nel frattempo, quest’oggi si sottoporrà alle visite mediche lo scozzese Mc Tominay, altro giocatore che sicuramente darà un grosso contributo alla causa azzurra.