Dimaro: accoglienza tiepida per De Laurentiis, dei pochi tifosi azzurri in Trentino

Ieri pomeriggio il presidente del Napoli ha raggiunto la squadra nel ritiro di Dimaro in Val di Sole. Un’accoglienza tiepida per De Laurentiis, da parte dei pochi tifosi azzurri presenti in Trentino. Per il momento nella cittadina ai piedi delle splendidi Dolomiti, sede del ritiro precampionato del Napoli da dieci anni, non vi è un’affluenza massiccia di sostenitori di Insigne e compagni, come avveniva in passato, dove si registrava una vera e propria invasione azzurra. Ma si prevede che tra oggi e domani, con l’approssimarsi del fine settimana, ci sarà un numero molto più alto di appassionati pronti a dare supporto alla loro squadra del cuore. Intanto sotto la guida attenta del nuovo allenatore Spalletti, ieri pomeriggio, è iniziato il primo allenamento della stagione, nell’impianto comunale di Carciato che, per l’occasione, è stato dotato di un’ulteriore tribunetta. Ricordiamo che attualmente mancano all’appello tutti i giocatori che hanno preso parte all’Europeo che rientreranno, probabilmente, nella seconda fase del ritiro, in Abruzzo che si terrà dal 5 al 15 agosto. Tra i big, presenti soltanto Koulibaly e Manolas.