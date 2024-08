Napoli vs Parma – Contro i ducali, sulla panchina azzurra, siederanno due volti nuovi che potrebbero giocare uno scampolo di gara

Dopodomani, il Napoli è chiamato a disputare l’anticipo serale della terza giornata di serie A, contro il Parma dell’ex Pecchia, compagine tornata in massima serie dopo tre anni di assenza, che nei primi due turni ha pareggiato a Firenze e vinto, al Tardini, con il Milan. Pertanto un ostacolo duro da superare, tuttavia Conte, sabato, porterà in panchina i nuovi acquisti, appena arrivati alla sua corte, come per esempio, Lukaku e Mc Tominay. Per i due volti nuovi potrebbe profilarsi un impiego nella ripresa, per alcuni minuti, come accaduto con il brasiliano David Neres nel match contro il Bologna,di domenica sera, al Maradona. Contro i ducali, Neres ha tutte le carte in regola per partire dal primo minuto, visto, l’esordio molto positivo nei pochi minuti giocati, ultimamente a Fuorigrotta. Nel frattempo è caccia al biglietto da parte dei sostenitori partenopei che non vedono l’ora di vedere all’opera i nuovi arrivati.