IL RITIRO NAPOLI – De Bruyne e Lukaku solo in Abruzzo

Smaltendo l’amarezza per l’eliminazione del Belgio ai quarti di finale del Mondiale contro la Spagna, De Bruyne e Lukaku si godranno le vacanze prima di unirsi ai compagni. Entrambi avranno tre settimane a disposizione e dunque salteranno il primo ritiro, quello di Dimaro che inizierà venerdì prossimo. Torneranno quando inizierà la fase di lavoro a Castel di Sangro, dal 30 luglio al 13 agosto. A Dimaro ci saranno invece McTominay e Olivera, usciti al primo turno: Allegri li aspetta il prossimo weekend. Lang, invece, rientrerà a metà della seconda settimana di ritiro, tra il 22 e il 23 luglio.