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IL RITIRO NAPOLI – De Bruyne e Lukaku solo in Abruzzo

Vincenzo Letizia 12 Luglio 2026 0 28 sec read

Smaltendo l’amarezza per l’eliminazione del Belgio ai quarti di finale del Mondiale contro la Spagna, De Bruyne e Lukaku si godranno le vacanze prima di unirsi ai compagni. Entrambi avranno tre settimane a disposizione e dunque salteranno il primo ritiro, quello di Dimaro che inizierà venerdì prossimo. Torneranno quando inizierà la fase di lavoro a Castel di Sangro, dal 30 luglio al 13 agosto. A Dimaro ci saranno invece McTominay e Olivera, usciti al primo turno: Allegri li aspetta il prossimo weekend. Lang, invece, rientrerà a metà della seconda settimana di ritiro, tra il 22 e il 23 luglio.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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