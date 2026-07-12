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TENNIS – Sinner vs Zverev, finale Wimbledon 2026: Jannik cerca il bis storico

Vincenzo Letizia 12 Luglio 2026 0 1 min read

L’erba di Wimbledon raccoglie le speranze di una nazione intera. Oggi alle 17:00 sul Centre Court di Londra, Jannik Sinner scende in campo contro Alexander Zverev per difendere il titolo conquistato un anno fa e scrivere un’altra pagina leggendaria dello sport italiano. Il campione in carica, attuale numero 1 del mondo con 13.450 punti e 29 tornei vinti in carriera, va a caccia del suo quinto Slam, il secondo consecutivo nel tempio del tennis mondiale.
Il cammino dell’azzurro finora è stato impeccabile, mostrando una maturità e una solidità fisica straordinarie. La semifinale vinta con autorevolezza ha confermato il netto salto di qualità, soprattutto nella gestione dei momenti chiave e nella pulizia d’impatto con la palla. Il ricordo del trionfo del 2025 contro Carlos Alcaraz è ancora vivo, ma la concentrazione è tutta rivolta al presente. Dall’altra parte della rete ci sarà un ritrovato Zverev, avversario ostico che ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà l’azzurro in passato e che cercherà in ogni modo di spezzare il sogno del bis.

Per Sinner, confermarsi sul prato dell’All England Club significherebbe entrare stabilmente nell’olimpo dei pochissimi capaci di difendere questo titolo nell’Era Open, accanto a leggende storiche come Borg, Sampras, Federer e Djokovic. Con oltre 56 milioni di euro di premi accumulati in carriera e una fame di vittorie rimasta del tutto intatta, il tennista altoatesino è pronto alla missione più importante della sua estate. L’appuntamento con la storia è fissato: l’Italia intera si ferma per spingere Jannik verso la leggenda.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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