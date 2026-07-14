Calciomercato Inter: sfumato Khalaili, prosegue il casting a destra. I bookie puntano su Kayode (4,50), in quota resiste la tentazione Wesley

ROMA – Dopo aver visto sfumare all’ultimo secondo l’arrivo di Khalaili (che, come annunciato da Marotta, non ha ottenuto l’idoneità sportiva), che si aggiunge al “no” ricevuto dall’Atalanta per Palestra, l’Inter prosegue nel suo casting per la corsia di destra. E – come riporta Agipronews – secondo i betting analyst di Sisal, proprio come nel caso dell’esterno italiano passato al Chelsea, i campioni d’Italia potrebbero tornare su una pista a tinte azzurre: in cima alla lavagna delle quote, infatti, c’è Kayode, proposto a 4,50. Guardando al campionato italiano, poi, occhio al nome di Norton-Cuffy, dato in uscita dal Genoa: secondo gli analisti di Goldbet, l’addio al Grifone si gioca a 1,45, e chissà che l’Inter non colga l’occasione per tentare l’affondo.
Restando nel campionato italiano, per l’Inter rimane ancora viva la tentazione Wesley: qui la difficoltà della trattativa sale, dato che il brasiliano è un pezzo pregiato della Roma di Gasperini, ma, a quota 12,00, non è di certo un nome da escludere. Così come non è da scartare a priori l’idea di un rinforzo dall’estero, che magari unisca esperienza e costi contenuti: chi risponde perfettamente all’identikit è Carvajal, rimasto svincolato dopo aver vinto tutto con il Real Madrid e a caccia di nuovi stimoli a 34 anni; una pista aperta anche per l’Inter, per un affare proposto a 4,50 volte la posta.